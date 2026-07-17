Ar mednieku un staltbriežu baurotāju Valēriju Kurčanovu esam atceļā no Igaunijas mednieku festivāla, kurā notika arī Igaunijas stalbriežu piebaurošanas čempionāts, kurā startēja arī Latvija. Pa ceļam runājam par briežiem, pagarināto sezonu, medīšanas principiem. Valērijam ļoti interesanta pieredze ar lāčiem Itālijā – interesants stāsts un piedzīvotais. Runājam arī par vilku medību sezonu.
Kad galvu saspiež kā riekstu un kad izdveš dīvainas skaņas. “Šauj garām!” #344 epizode
Konkursa jautājums no Outdoorexperts.lv. Izrādās, ka lāču atbaidīšanas zvaniņus sekmīgi izmanto citās valstīs!
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