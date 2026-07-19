Piedalīties sacensībās, kur iepretim tev stāv labākie šāvēji no visas Eiropas un aiz muguras – norvēģu kalni, ezeri un neparedzams vējš, – nav ikdienišķa pieredze. Šajā rakstā stāstīšu par to, kā man gāja "Viking Trail" – vienās no prestižākajām precīzās šaušanas sacensībām Eiropā – un mēģināšu izskaidrot, kas šis sporta veids vispār ir.

Kas ir PRS un Viking Trail?

Sāksim ar pamatiem. PRS (Precision Rifle Series) jeb praktiskā tālšaušana – tā to pagaidām sauksim latviski, kaut gan, godīgi sakot, šis būtu labs jautājums Valsts valodas centram – ir šaušanas disciplīna, kas atšķiras no ierasto olimpisko šaušanas sacensību klētīm un statiskajām pozīcijām.

Šeit šāvējam jātrāpa mērķos dažādos attālumos – bieži vien tālāk par 1000 metriem – no mainīgām pozīcijām, izmantojot gan dabiskus akmeņus un reljefa paaugstinājumus, gan mākslīgi veidotas barikādes. Vienlaikus jāņem vērā vējš, temperatūra, gaisa spiediens un laika ierobežojumi. Apvienojumā tas nozīmē, ka šāvējam jādomā ātri, kritiski un aukstasinīgi – sacensību spriedzes vidū.

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