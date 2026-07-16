Termālās optikas tirgus pēdējos gados attīstās neticami strauji. Vēl nesen medniekam bija jāizvēlas starp termokameru, nakts redzamības ierīci un tālmēru, bet jaunākās paaudzes multispektrālās ierīces cenšas apvienot visas šīs funkcijas vienā korpusā. Tieši tāds ir jaunais ThermTec multispektrālais binoklis Ventus 650L, ko žurnālam "Medības" testam piedāvāja veikals GPSPRO.
Ventus 650L ir pirmais Therm-Tec multispektrālais binoklis, kas paredzēts prasīgiem medniekiem un savvaļas dzīvnieku novērotājiem. Tajā apvienota termālā attēlveidošana, digitālā dienas/nakts redzamība, lāzera tālmērs un attēla stabilizācija. Tā, vērojot tālākus objektus, ir neatsverams palīgs, jo attēls nekratās. Tas īpaši svarīgi, ja tiek izmantots lielāks palielinājums.
Kas paslēpts korpusā?
Ventus 650L iebūvēts 640×512 pikseļu termiskais sensors ar 12 mikronu pikseļa soli un NETD jutību zem 15 mK. Praktiski tas nozīmē spēju uztvert ļoti nelielas temperatūras atšķirības pat sarežģītos laikapstākļos – miglā, lietū vai augsta gaisa mitruma apstākļos.
Tāpat ierīcē ir 12 MP 4K CMOS sensors, kas darbojas dienas un nakts redzamības režīmā. Attēls tiek projicēts augstas izšķirtspējas 1600×1200 AMOLED displejā. Šāda kombinācija nodrošina īpaši detalizētu attēlu gan dienas gaismā, gan tumsā.
Ventus 650L izmanto klasisku binokļa konstrukciju, kas ilgstošas novērošanas laikā rada ievērojami mazāku acu nogurumu, jo iespējams skatīties ar abām acīm vienlaikus. Tāpat, atbilstoši noregulējot displeja spilgtumu, iespēja apžilbt ir daudz mazāka, nekā skatoties tikai ar vienu aci.
Arī binokļa korpuss ir ļoti ergonomisks, un vadības sviras un pogas lietojamas intuitīvi. Vien mazliet jāpierod pie slēdža, kas pārslēdz starp termo, nakts redzamības un dienas režīmu. Tāpat jāņem vērā, ka video ieraksts, pārslēdzoties uz dienas režīmu, jāpalaiž no jauna. Tāpat tas no jauna jāpalaiž, atgriežoties uz termo un nakts redzamības režīmu.
Kāpēc izvēlēties multispektrālo risinājumu?
Ventus 650L būtiski atšķiras no klasiskas termokameras ar to, ka lietotājs var pārslēgties starp dažādiem novērošanas kanāliem.
Termālais režīms ļauj ātri pamanīt dzīvnieku pēc siltuma starojuma, savukārt 4K CMOS kamera sniedz detalizētu vizuālu attēlu. Ierīce aprīkota arī ar pārslēdzamu 850 nm un 940 nm infrasarkano piegaismotāju. Pirmais nodrošina lielāku darbības attālumu, otrais ir praktiski neredzams dzīvniekiem.
Šāda kombinācija palīdz ne tikai pamanīt dzīvnieku, bet arī precīzāk noteikt sugu, dzimumu un vecuma grupu.
Stabilizācija – funkcija, kas kļūst arvien svarīgāka
Viena no interesantākajām Ventus 650L funkcijām ir elektroniskā attēla stabilizācija (EIS).
Pie lielāka digitālā palielinājuma pat neliela roku kustība būtiski ietekmē attēla kvalitāti. Stabilizācijas sistēma samazina vibrācijas un atvieglo novērošanu. Šī funkcija modernās paaudzes novērošanas ierīcēs kļūst par vienu no būtiskākajām. Vienīgā neērtība – lai funkciju ieslēgtu, jāieiet ierīces izvēlnē un jāsameklē funkcijas aktivizācijas slēdzis. Ērtāk būtu, ja tam būtu paredzēts ārējs slēdzis uz ierīces korpusa.
Mākslīgais intelekts attēla uzlabošanai
ThermTec pēdējos gados aktīvi attīstījis AI balstītus attēla apstrādes algoritmus. Ventus 650L izmanto uzņēmuma Thermal Super Resolution un AI Calibration tehnoloģijas, kas automātiski optimizē attēlu atkarībā no novērošanas apstākļiem.
Līdzīgas tehnoloģijas Therm-Tec jau veiksmīgi ieviesis Wild un Hunt sērijas ierīcēs, kuras arī esam testējuši, un to attēls bijis ļoti labs un detalizēts.
Kas varētu būt labāk?
Ventus 650L nav ierīce katram medniekam. Pirmkārt, cena ap 3700 eiro to ierindo premium klasē. Otrkārt, 833 gramu svars ir lielāks nekā termomonokļiem. Garākos pārgājienos tas būs jūtams. Tāpat jāņem vērā, ka ierīces konstrukcija aizņem vairāk vietas mugursomā vai ekipējuma somā.
Tomēr medniekiem, kuri regulāri novēro lielas platības, medī no torņiem vai veic dzīvnieku uzskaiti, šie nebūs trūkumi, par ko pārlieku uztraukties. Galu galā komplektā ir ērta somiņa, ko var nostiprināt uz krūtīm.
Specifikācija
- Termiskais sensors: 640×512 px, 12 µm;
- NETD: ≤15 mK;
- Objektīvs: 50 mm F1.0;
- Atklāšanas distance: līdz 2600 m;
- Integrēts lāzera tālmērs: līdz 1000 m;
- AMOLED displejs: 1600×1200;
- Palielinājums: 3,7× līdz 14,8×;
- Svars: aptuveni 833 g;
- Aizsardzības klase: IP67;
- Barošana: divas nomaināmas 18650 baterijas.
Plusi un mīnusi
|Plusi
|Mīnusi
Skaties video:
Raksts tapis sadarbībā ar GPSPRO.lv
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