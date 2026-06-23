Katru vasaru Mārkulīču šautuvē pulcējas 40 zinātkāri, enerģiski bērni un jaunieši – kā zēni, tā meitenes. Braslas krastā skan aizrautīgas čalas, ceļas teltis un gaisā valda pacilāts noskaņojums un patīkams satraukums par gaidāmo nedēļu. Kas tur notiek? Sākas ikgadējā jauno un topošo mednieku nometne Vanaga acs.

Pilns mednieka dzīves spektrs piecu dienu laikā

Jau nākamajā gadā Vanaga acs svinēs apaļu jubileju – būs pagājuši divdesmit gadi kopš pirmās nometnes organizēšanas. Faktiski šo gadu laikā ir izaugusi vesela mednieku paaudze. Katru dzīves ceļš ir aizvedis citur, taču viņus visus vieno siltas atmiņas par vasaras piedzīvojumiem Mārkulīčos. Lai uzzinātu, kā nometne gadu gaitā ir attīstījusies un kādu ieguldījumu tā ir sniegusi jauno mednieku izglītošanā, uz sarunu aicināju Mārkulīču saimnieku, vienu no nometnes organizatoriem Vilni Jaunzemu. Kopā ar šautuves saimnieci un nometnes vadītāju Rudīti Vasili abi ik vasaru ciemos sagaida nometnes dalībniekus, rūpējoties par to, lai ikviens šeit justos gaidīts, piederīgs un gatavs piedzīvojumiem dabā.

+11 foto
Iepazīšanās ar skrejošās mežacūkas mērķa šaušanu ir īpaši svarīga topošajiem medniekiem, kas praktisko eksāmenu plāno kārtot tieši šajā disciplīnā.
Vanaga acs — nometne topošajiem medniekiem.
Iepazīšanās ar skrejošās mežacūkas mērķa šaušanu ir īpaši svarīga topošajiem medniekiem, kas praktisko eksāmenu plāno kārtot tieši šajā disciplīnā.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonomentu!
Iepazīšanās ar skrejošās mežacūkas mērķa šaušanu ir īpaši svarīga topošajiem medniekiem, kas praktisko eksāmenu plāno kārtot tieši šajā disciplīnā.
1 / 2
Foto: Emīlija Mariševa / Latvijas Mediji

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē