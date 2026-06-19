Jāņu galds mednieka mājās noteikti ir kas vairāk nekā siers, alus un veikalā pirkts šašlika spainis. Tagad, kad stirnāžu medību sezona ir sākusies, svētku galdam īpašu vērtību piešķir tieši Jāņu buks – nevis steigā pirkta gaļa, bet apzināti un ar domu gatavots svētku šašliks no stirnāža.
Tieši stirnāža gaļa vasaras grilam piestāv īpaši labi – tā ir maiga, aromātiska, viegla un vienlaikus svinīga. Taču ar vienu noteikumu: to nedrīkst sabojāt pārcenšoties. Jāņu bukam nevajag smagas marinādes, litriem etiķa vai ilgu mocīšanu uz uguns. Tam vajag labu gaļu, pareizu sagatavošanu un saprātīgu roku, to grilējot.
Labs rezultāts sākas vēl pirms marinēšanas: gaļa rūpīgi jāatcīpslo un jāattīra no plēvēm. Tieši tās pēc gaļas pagatavošanas traucē visvairāk. Kad gaļa tīra, pārējais ir pavisam vienkārši.
Klasiskais Jāņu stirnāzis ar sīpoliem un zaļumiem
Šī ir drošākā un vispateicīgākā no marinādēm – vienkārša, aromātiska un piemērota stirnas gaļai. Pati šo recepti esmu iecienījusi, un nu vairs nevieni Jāņi nav bez buka šašlika tieši šajā marinādē.
Nepieciešams:
- 2 kg stirnas gaļas
- tikpat daudz sīpolu
- 5–6 ķiploka daiviņas
- 100–150 ml eļļas
- sāls
- cukurs
- svaigi malti melnie pipari
- 2–3 citronu sulas
- liela bunte pētersīļu vai kinzas (personīgi labāk izvēlos kinzu)
Pagatavošana:
Gaļu sagriež klasiskos šašlika gabalos. Pievieno sīpolus, ķiplokus, eļļu, citronu sulu, sāli, cukuru, piparus un daudz zaļumu. Tad visu kārtīgi izmīca un izklapē ar rokām, lai garšas tiešām saiet gaļā. Atstāj uz 1–2 stundām vai mazliet ilgāk. Cep uz vienmērīgām oglēm nepārcepot.
Stirnāzis ar kadiķi un timiānu
Mazliet izteiksmīgāka, mežonīgāka garša, kas stirnai ļoti piestāv.
Nepieciešams:
- 2 kg stirnāža gaļas
- 4 sīpoli
- 4 ķiploka daiviņas
- 120 ml eļļas
- 1–2 tējkarotes saspaidītu kadiķogu
- 1 tējkarote timiāna
- sāls
- cukurs
- melnie pipari
- pavisam nedaudz citrona sulas
Pagatavošana:
Visu sajauc ar sagriezto gaļu un kārtīgi iemasē. Marinē 2–4 stundas. Šī marināde labi izceļ stirnas dabisko garšu.
Stirnāzis ar kefīru un ķiploku
Ja gribas maigāku un sulīgāku rezultātu, šī ir ļoti laba izvēle.
Nepieciešams:
- 2 kg stirnāža gaļas
- 700 ml kefīra
- 4 sīpoli
- 4 ķiploka daiviņas
- 2 tējkarotes sāls
- 1 tējkarote melno piparu
- šķipsna timiāna vai oregano
Pagatavošana:
Sīpolus sagriež, ķiploku sasmalcina, visu sajauc ar kefīru un garšvielām. Gaļu pilnībā pārlej ar marinādi un atstāj ledusskapī uz 6–8 stundām. Kefīrs stirnas gaļu padara maigāku, taču nenomāc tās garšu.
Daži svarīgi noteikumi, lai stirnāzis nekļūtu sauss
Runājot par stirnas gaļu, lielākā kļūda ir tās pārcepšana. Tā nav cūkgaļa, ko vēl var atļauties mazliet ilgāk paturēt uz oglēm. Stirnāzis kļūst sauss ļoti ātri, tāpēc:
- gaļu pirms cepšanas izņem no ledusskapja apmēram 30 minūtes pirms cepšanas;
- cep uz mierīgām, vienmērīgām oglēm, nevis liesmās;
- nepārspīlē ar skābām marinādēm;
- gaļu nevajag nepārtraukti grozīt;
- labāk noņemt no iesmiem minūti agrāk nekā piecas par vēlu.
Pareizi pagatavots stirnāzis ir sulīgs, aromātisks un baudāms. Pārcepts – sauss un skumjš.
Ko vēl celt Jāņu galdā?
Līdzās uz iesmiem ceptam stirnāzim Jāņu galdā lieliski iederas arī citas uzkodas no medījuma, kas sagatavotas jau iepriekš.
- mežacūkas desas,
- brieža vai aļņa žāvējumi un kūpinājumi,
- grilējamas desiņas,
- medījuma pastēte vai basturma.
Tā vienlaikus tiek patīrīta saldētava, savukārt galds kļūst daudz interesantāks.
Noslēgumā
Buka šašlika pagatavošana neprasa lieku sarežģītību. Pietiek ar labu gaļu, pārdomātu marinādi un mierīgu uguns temperatūru. Pārējo izdara vasaras vakars, dūmu smarža un cilvēki, ar kuriem šo maltīti dalīt. Lai šajos svētkos uz galda netrūkst ne garšīga ēdiena, ne labas kompānijas, ne īstas Jāņu sajūtas. Priecīgu līgošanu un gardu svētku mielastu!
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