Bieži saņemam jautājumus no lasītāja – kā iemācīt sunim nest pīli. Sak, tas mantiņu nes, bet pīli nenes. Jāsāk uzreiz ar brīdinājumu! Šis process, proti, pareiza komandas Atnes! izpilde, nenotiek vienā dienā! Tas ir pietiekami ilgs process, kas prasa konsekvenci, pacietību un regulārus treniņus.

Pīle pēc šāviena iekrīt niedrēs. Mednieks redz aptuveno vietu, taču pēc dažām sekundēm putns pazūd no redzesloka. Apkārt meldri, ūdens un zāle. Šādā brīdī kļūst skaidrs, cik liela nozīme ir labi apmācītam sunim. Ja suns prot atrast un atnest medījumu, medības noslēdzas veiksmīgi. Ja ne, pat precīzs šāviens var beigties ar pazaudētu putnu.

Tieši tāpēc aporta apmācība nav tikai vēl viens paklausības vingrinājums. Tā ir viena no svarīgākajām medību suņa darba prasmēm, kas nodrošina ētiskas medības, samazina ievainota medījuma zudumus un vienlaikus stiprina saikni starp suni un saimnieku. Tomēr labs aportētājs nerodas nejauši. Šī prasme ir rūpīgi jāveido, sākot jau kucēna vecumā.

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