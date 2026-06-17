Vasarā ir sākusies treniņu un ceļojumu sezona kopā ar saviem suņiem. Domas kavējas jau pie nākamās medību sezonas. Kad atkal varēs doties medībās ar savu suni?!

Nav svarīgi, vai runa ir par lauka un ūdensputnu medībām vai par asinspēdu treniņiem un apmācību, vai, iespējams, par dzinēju medību suņiem, ikvienā no šiem medību veidiem tiek izmantoti suņi.

Domājot par suņu komfortu, kas ir svarīgs priekšnosacījums to veselībai un ilgam darba mūžam, ir svarīgi nodrošināt atbilstošus pārvadāšanas apstākļus. Sevišķi, ja runa ir par rudeni un ziemu, kad suņiem var nākties ilgu laiku pavadīt mašīnā.

Viens no moderniem, mūsdienīgiem risinājumiem ir suņu piekabe. Tajās var pārvadāt vairākus suņus vienlaikus. Daudzos modeļos ir papildu nodalījumi suņu barībai un aksesuāriem, kā arī citai bagāžai.

Iepriekš šādas piekabes ir redzētas putnusuņu sacensībās vai putnu medībās kaut kur ārzemēs. Latvijā ar šādām piekabēm bieži vien ierodas viesi no ārzemēm. Taču nekas neliedz arī Latvijas suņu īpašniekiem izmantot šo pieredzi, piemēram, lai pārvadātu kluba asinspēdu suņus vai dzinējmedību suņu komandu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē