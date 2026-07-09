Ir receptes, kas sākumā šķiet gandrīz pārāk vienkāršas, lai būtu patiesas. Šī ir viena no tām. Bez mīklas rullēšanas, bez pelmeņu lipināšanas un bez virtuves galda, kas nokaisīts ar miltiem no viena gala līdz otram. Tikai svaigi samalta stirnas gaļa, garšvielas, milti, ūdens un labs buljons.
Šī recepte īpaši labi der brīžiem, kad gribas kaut ko siltu, mājīgu un mazliet citādu, bet nav vēlmes pavadīt pusi dienas virtuvē. Rezultāts ir interesants – nelielas stirnas gaļas bumbiņas, kas vairākkārt apviļātas miltos, vāroties iegūst plānu, maigu mīklas kārtiņu. Sanāk tādi kā ātrie pelmeņi vai medījuma gaļas klimpiņas buljonā – vienkārši, sātīgi un ļoti garšīgi.
Šoreiz izmantoju svaigi samaltu stirnas pakaļcisku. Tā ir liesa, izteiksmīga un aromātiska gaļa, kurai nevajag neko pārspīlētu – pietiek ar iecienītajām garšvielām un labu buljonu, kurā garšu dod smaržīgie pipari, melnie graudu pipari un lauru lapas.
Nepieciešams
Gaļas bumbiņām
- 500 g svaigi maltas stirnas gaļas, vēlams no pakaļciskas
- sāls pēc garšas
- svaigi malti melnie pipari
- iecienītās garšvielas medījuma gaļai
- pēc vēlēšanās – šķipsna paprikas pulvera, timiāna, rozmarīna vai ķiploku pulvera
- viens sarīvēts vai smalki sakapāts sīpols
- milti apviļāšanai
- auksts ūdens bumbiņu mērcēšanai
Buljonam
- 1,5–2 l buljona
- 3–4 smaržīgie pipari
- 6–8 melnie graudu pipari
- 2 lauru lapas
Pasniegšanai
- svaigi zaļumi
- skābais krējums
- svaigi malti pipari
Pagatavošana
Svaigi samalto stirnas gaļu liek bļodā. Pievieno sāli, piparus, sīpolu un iecienītās garšvielas. Te var izmantot gan klasisku medījuma gaļas garšvielu maisījumu, gan pavisam vienkāršu kombināciju – sāli, piparus, nedaudz ķiploka un timiāna. Galvenais nepārspīlēt, lai nepazustu pašas stirnas gaļas maigā, raksturīgā garša.
Gaļas masu kārtīgi samīca, lai tā kļūst viendabīga un viegli lipīga. No masas veido nelielas bumbiņas, man personīgi patīk mazliet lielākas nekā ierastās frikadeles. Tomēr pārāk lielas bumbiņas taisīt nevajag, jo tām vēl apkārt veidosies miltu kārtiņa.
Sagatavotās bumbiņas liek uz dēlīša vai paplātes un ievieto saldētavā apmēram uz vienu stundu. Šis solis ir svarīgs – nedaudz sasalušas bumbiņas labāk tur formu un tās ir vieglāk vairākkārt mērcēt un apviļāt miltos.
Kamēr gaļas bumbiņas sastingst, katlā lej buljonu. Pievieno smaržīgos piparus, melnos graudu piparus un lauru lapas. Buljonu uzvāra un ļauj tam dažas minūtes pavārīties, lai garšvielas atdod savu aromātu.
Kad gaļas bumbiņas ir sastingušas, sagatavo divas bļodas – vienā ieber miltus, otrā ielej aukstu ūdeni. Ērtāk strādāt ar nelielu sietiņu. Tajā liek pāris gaļas bumbiņas, īsi pamērcē ūdenī, tad apviļā miltos. Pēc tam atkal iemērc ūdenī un vēlreiz apviļā miltos. Šo procesu atkārto 3–5 reizes, līdz ap bumbiņām izveidojas redzama, vienmērīga miltu kārtiņa.
Kad buljons vārās, sagatavotās bumbiņas uzmanīgi liek katlā. Vāra uz vidējas uguns, līdz tās uzpeld un ir gatavas. Atkarībā no izmēra tas aizņems aptuveni 7–10 minūtes. Vārīšanas laikā buljonam nevajag pārāk strauji mutuļot, lai miltu kārtiņa paliek vietā un bumbiņas nesadalās.
Gatavās stirnas gaļas pelmeņu bumbiņas pasniedz karstā buljonā. Pārkaisa ar zaļumiem, pievieno svaigi maltus piparus un, ja vēlas, karoti skābā krējuma.
Nobeigumā
Šī ir viena no tām receptēm, kas pierāda – medījuma gaļai ne vienmēr vajag sarežģītu pieeju. Svaigi samalta stirnas pakaļciska, labas garšvielas un aromātisks buljons var pārtapt ēdienā, kas ir vienlaikus vienkāršs, sildošs un mazliet neparasts.
Turklāt šis ir labs veids, kā pārsteigt arī tos, kuriem šķiet, ka pelmeņi bez mīklas mīcīšanas nav iespējami. Ir iespējami – un no stirnas gaļas tie izdodas īpaši labi.
Labu apetīti!
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