Esmu Līva, un man ir 15 gadu! Medībās eju tik ilgi, cik sevi atceros. Kā dzinējs pirmo reizi aizgāju līdzi tētim, kad man bija vien septiņi gadi. Kādreiz tētis mani aizveda uz medībām, bet tagad jau Medību Boss ģimenē esmu es, jo esmu gan aktīvākā no ģimenes, gan tā, kura nu jau aizvelk tēti sev līdzi.

No kuras puses tu esi?

Ģipkas kolektīvs ir manas medību mājas un vieta, kurā esmu uzsākusi savas medību gaitas. Tajā kā mednieki ir gan mans tētis, gan opis. Kā dzinējs laiku pa laikam dodos arī pie citiem kolektīviem, nereti uz Dundagas pusi pie draugiem. Tur parasti ar medījumiem ir krietni bagātāki meži. Pēdējās medības, kuras notika šonedēļ, bija ļoti veiksmīgas, nomedījām vairāk nekā desmit medījumus.

Bieži piedalies medībās ar dzinējiem?

Šī bija mana sestā dzinējmedību sezona. Tajā piedalījos 13 medībās ar dzinējiem un kopā nogāju 155 kilometrus. Šī sezona paliks atmiņā arī ar to, ka pirmo reizi medījām lielā salā, temperatūra bija krietni zem -10 grādiem, taču tas nemazināja ne aizrautību, ne azartu piedalīties. Tāpat šī sezona bija īpaša, jo pirmo reizi atradu brieža ragu. Jau tagad nevaru sagaidīt nākamo sezonu!

