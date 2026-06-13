Katru gadu uz Eiropas ceļiem iet bojā simtiem tūkstošu savvaļas dzīvnieku. Latvijā un Igaunijā visbiežāk transportlīdzekļi saduras ar stirnām, bet nereti cieš arī aļņi, brieži, mežacūkas un cilvēki. Jautājums ir vienkāršs – vai iespējams samazināt sadursmju skaitu, neuzbūvējot miljonus vērtus ekoduktus un nenorobežojot kilometrus garus ceļu posmus ar žogiem?

Jā, varētu teikt, ka tā principā nav mednieku problēma, izņemot to vienu faktu, ka uz ceļiem bojā iet un ceļu satiksmes negadījumus izraisa medījamie dzīvnieki. Tomēr Igaunijas mednieki atkal un atkal pierāda to, ka tiem rūp sabiedrības drošība un arī dzīvnieku liktenis. Rezultātā Igaunijas Mednieku biedrība piecus gadus meklēja atbildi uz jautājumu – kā samazināt automašīnu sadursmes ar dzīvniekiem. Rezultāts izrādījās daudz interesantāks, nekā gaidīts.

Mednieku iniciatīva, kas pārauga nopietnā zinātniskā pētījumā

2020. gadā Igaunijas Mednieku biedrība uzsāka projektu Wild Game on Roads jeb medījamie dzīvnieki uz ceļiem. Mērķis bija samazināt sadursmju skaitu starp transportlīdzekļiem un savvaļas dzīvniekiem, izmantojot salīdzinoši lētu un vienkārši uzstādāmu risinājumu – ceļa atstarotājus jeb tā sauktos dzīvnieku brīdināšanas reflektorus.

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