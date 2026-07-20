Lielos plēsējus ikdienā redzam arvien biežāk. Lācis pie mājas, vilks pie saimniecības, postījumi ganībās, pēdas ceļmalā, video no meža kamerām – tas, kas vēl pirms gadiem daudziem šķita tāla meža pasaule, arvien biežāk ienāk cilvēka ikdienas telpā. Arī vilks vairs nav tikai pasaku tēls stāstā par Sarkangalvīti. Tas ir plēsējs, ar kuru Latvijā jārēķinās pavisam praktiski – medniekiem, lopkopjiem, lauku iedzīvotājiem un arī tiem, kuri par dabas procesiem līdz šim sprieduši galvenokārt no attāluma.
Tuvojoties vilku medību sezonas sākumam 15. jūlijā, žurnāls Medības sarunājās ar pieredzējušu vilku mednieku Aigaru Ralli. Ieroču meistars, mednieks un savulaik arī sporta šaušanas entuziasts – tā dažos vārdos varētu raksturot laidzenieku Aigaru Ralli, kuru ikdienā var sastapt SIA Ieroči veikalā Talsos. Taču vilku tēma viņam nav teorija. Tā ir pieredze, kas krāta mežā – vilkus piegaudojot, klausoties, kļūdoties, mācoties un nonākot situācijās, kurās ļoti skaidri saproti, cik gudrs un piesardzīgs dzīvnieks ir vilks.
“Vilkam atšķirībā no daudziem citiem zvēriem maņas ir ļoti attīstītas. Viņš tev var skriet garām simt metru attālumā un piefiksēt mirkli, kad tu pacel ieroci,” stāsta pieredzējušais mednieks. Pirms pirmā nomedītā vilka viņš, kā pats atzīst, garām aizšāvis vismaz kādiem desmit. Taču katru no šiem gadījumiem atceras tik spilgti, it kā tas būtu noticis vakar.