Pierīgā, īpaši Babītes un Mārupes apkaimē, daudzi zina pieredzējušā mednieka Nikolaja Antipenko vārdu. Kāds noteikti viņu zina kā medību tūrisma organizatoru. Tāpat viņu zina kā lielisku zobārstu. Taču Nikolajam ir kāds interesants vaļasprieks. Jau teju divus gadu desmitus viņš kolekcionē traukus un sadzīves priekšmetus ar medību tematiku, keramikas un koka dzīvnieku figūriņas. Nu tie apskatāmi ekspozīcijā, ko Nikolajs Antipenko iekārtojis savās telpās Babītē.

Ekspozīcija nav vienkārši kolekcija, tas ir stāsts par medībām un attieksmi pret šo seno nodarbi. Vienlaikus tas ir arī paša mednieka dzīvesstāsts. Ekspozīcija nav radīta pēc iepriekš izstrādāta plāna vai ar mērķi izveidot muzeju klasiskā izpratnē. Gluži pretēji – šī ekspozīcija veidojusies organiski, lēni un gandrīz nemanāmi, sākot ar vienkāršu interesi par skaistām un tematiskām lietām.

“Šādus priekšmetus sāku kolekcionēt pirms vairāk nekā desmit gadiem. Tas sakrita ar laiku, kad sāka mainīties manas un medību attiecības. Agrāk man svarīgākais bija pats medību process: šāviens, tā rezultāts un trofeja, bet ar gadiem svarīgāka man ir kļuvusi mierīga būšana dabā, dzīvnieku novērošana, medību atmosfēra. Mainījās mana attieksme pret medījamajiem dzīvniekiem kā tādiem,” stāsta mednieks.

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Zilie šķīvji veidoti ar kobalta oksīda krāsu un pēc tam apdedzināti.
Nikolaja Antipenko kolekcija
Zilie šķīvji veidoti ar kobalta oksīda krāsu un pēc tam apdedzināti.
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Zilie šķīvji veidoti ar kobalta oksīda krāsu un pēc tam apdedzināti.
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Foto: Indulis Burka / Latvijas Mediji

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