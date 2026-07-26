Lai gan mūsdienu medību pasaulē dominē karabīnes ar aizslēga mehānismu un pat pusautomāti, mednieku aprindās joprojām īpašā cieņā ir klasika – medību štuceri un drillingi. Jau dzirdot šo nosaukumu, daudziem prātā ataust Āfrikas medību ainas, lāču medības ziemeļos vai kalnu aunu medības grūti pieejamās augstkalnēs Eiropā vai Āzijā. Kas ir šie neticamām leģendām apvītie ieroči, kuru nosaukums vien rada metālisku luksusa piegaršu uz mēles?

Kas ir drillings?

Vārds drillings tulkojumā no vācu valodas nozīmē trijnieks, trīsstobrene. Tas ir pārlaužams ierocis, kurā tiek apvienoti trīs dažādu kalibru stobri. Ideja apvienot vienā ierocī vairākus stobrus radās 19. gadsimtā. Par vienu no pirmajiem oficiāli dokumentētajiem un komerciāli veiksmīgajiem drillingiem tiek uzskatīts Pētera Oberhammera 1878. gadā izgatavotais ierocis.

19. gadsimta otrajā pusē drillingi kļuva ļoti populāri. Lielu ieguldījumu šāda veida ieroču attīstībā deva Vācijas ieroču ražošanas centri, īpaši Suhl un Zella-Mehlis, kur daudzi meistari neatkarīgi viens no otra pilnveidoja konstrukciju.

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