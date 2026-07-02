Noderīga informācija medniekiem – kad un ko drīkst medīt, kādus pasākumus var apmeklēt.

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Ko un kad drīkst medīt

Staltbriežu govis – no 15. jūlija līdz 31. janvārim 
(ar izņēmumiem pēc VMD rīkojuma)
Staltbriežu teļi (vecums līdz vienam gadam) – 
no 15. jūlija līdz 31. martam (ar izņēmumiem pēc VMD rīkojuma)
Stirnas – āži no 1. jūnija līdz 30. novembrim
Vilki – no 15. jūlija līdz Valsts meža dienesta noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk par 31. martu
Bebri un ondatras – no 15. jūlija līdz 15. aprīlim, meliorācijas sistēmās – no 15. jūlija līdz 30. aprīlim
Pelēkās vārnas un žagatas – no 15. jūnija līdz 30. aprīlim
Mežacūkas – visu gadu
Lapsas – visu gadu
LATVIJAS FAUNAI NERAKSTURĪGO VAI INVAZĪVO SUGU DZĪVNIEKI 
Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, nutrijas, baibaki – visu gadu
Zeltainie šakāļi – no 15. jūlija līdz 31. martam

Pasākumi

KadKasKurPapildu informācija
4. jūlijsLatvijas kausa trešais posms SK35/SK35LR un SK100/SK100LRKuldīgawww.sasa.lv
4. jūlijsSIA Ieroči Izaicinājuma kauss 2026Ventspils novadswww.siaieroci.lv
11.–12. jūlijsLatvijas Kausa trešais posms kompaksportingāRēzeknewww.sporting.lv
12. jūlijsSeminārs un sacensības jauniešiem par sporta šaušanu – SK35LRKārķu pagastswww.sasa.lv
13.–17. jūlijsJauno mednieku nometne Vanaga acsMārkulīčiwww.markulici.lv
18. jūlijsLatvijas Čempionāts SK100/SK100LRMārkulīčiwww.sasa.lv
18. jūlijsMednieku līgas trešais posmsRēzeknewww.sporting.lv
25.–26. jūlijsGrobiņa Grand Prix 2026, kompaksportingsGrobiņawww.sporting.lv

Lai uzzinātu iespējamās izmaiņas šeit norādīto pasākumu norisē, seko līdzi aktuālajai informācijai rīkotāja mājaslapā un portālā www.medibam.lv!

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