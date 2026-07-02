Noderīga informācija medniekiem – kad un ko drīkst medīt, kādus pasākumus var apmeklēt.
Ko un kad drīkst medīt
|Staltbriežu govis – no 15. jūlija līdz 31. janvārim
(ar izņēmumiem pēc VMD rīkojuma)
|Staltbriežu teļi (vecums līdz vienam gadam) –
no 15. jūlija līdz 31. martam (ar izņēmumiem pēc VMD rīkojuma)
|Stirnas – āži no 1. jūnija līdz 30. novembrim
|Vilki – no 15. jūlija līdz Valsts meža dienesta noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk par 31. martu
|Bebri un ondatras – no 15. jūlija līdz 15. aprīlim, meliorācijas sistēmās – no 15. jūlija līdz 30. aprīlim
|Pelēkās vārnas un žagatas – no 15. jūnija līdz 30. aprīlim
|Mežacūkas – visu gadu
|Lapsas – visu gadu
|LATVIJAS FAUNAI NERAKSTURĪGO VAI INVAZĪVO SUGU DZĪVNIEKI
|Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, nutrijas, baibaki – visu gadu
|Zeltainie šakāļi – no 15. jūlija līdz 31. martam
Pasākumi
|Kad
|Kas
|Kur
|Papildu informācija
|4. jūlijs
|Latvijas kausa trešais posms SK35/SK35LR un SK100/SK100LR
|Kuldīga
|www.sasa.lv
|4. jūlijs
|SIA Ieroči Izaicinājuma kauss 2026
|Ventspils novads
|www.siaieroci.lv
|11.–12. jūlijs
|Latvijas Kausa trešais posms kompaksportingā
|Rēzekne
|www.sporting.lv
|12. jūlijs
|Seminārs un sacensības jauniešiem par sporta šaušanu – SK35LR
|Kārķu pagasts
|www.sasa.lv
|13.–17. jūlijs
|Jauno mednieku nometne Vanaga acs
|Mārkulīči
|www.markulici.lv
|18. jūlijs
|Latvijas Čempionāts SK100/SK100LR
|Mārkulīči
|www.sasa.lv
|18. jūlijs
|Mednieku līgas trešais posms
|Rēzekne
|www.sporting.lv
|25.–26. jūlijs
|Grobiņa Grand Prix 2026, kompaksportings
|Grobiņa
|www.sporting.lv
Lai uzzinātu iespējamās izmaiņas šeit norādīto pasākumu norisē, seko līdzi aktuālajai informācijai rīkotāja mājaslapā un portālā www.medibam.lv!
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