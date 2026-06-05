Noderīga informācija medniekiem – kad un ko drīkst medīt, kādus pasākumus var apmeklēt.

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Ko un kad drīkst medīt

Stirnas – āži no 1. jūnija līdz 30. novembrim, kazlēni (vecums līdz vienam gadam) un kazas no 15. augusta līdz 30. novembrim
Mežacūkas – visu gadu
Lapsas – visu gadu
Pelēkās vārnas un žagatas – no 15. jūnija līdz 30. aprīlim
LATVIJAS FAUNAI NERAKSTURĪGO VAI INVAZĪVO SUGU DZĪVNIEKI 
Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, nutrijas, baibaki – visu gadu

Pasākumi

KadKasKurPapildu informācija
6.–7. jūnijsLatvijas Atklātais čempionāts angļu sportingāVecbebriwww.sporting.lv
7. jūnijsNacionālās sacensības pa asinspēdu specializētajām suņu šķirnēm. 
CACT otrais līmenis		Ķekavas novadswww.latviangundogs.lv
13. jūnijsLatvijas Kausa trešais posms stenda šaušanāRencēniwww.saufed.lv
13. jūnijsPurnavu muižas kauss, Latvijas Čempionāts medību šaušanāMārkulīčiwww.saufed.lv
20. jūnijsArņa Žeiera piemiņas kaussPalejaswww.sasa.lv
20. jūnijsRetrīveru darba tests-www.dogs.lv
21. jūnijsRetrīveru darba tests-www.dogs.lv
20.–21. jūnijsBaltijas Čempionāts FITASC sportingāVecbebriwww.sporting.lv
27.–28. jūnijsLatvijas Kausa otrais posms SK100/SK100LR; Latvijas Kausa pirmais posms SK50/SK50LRKārķiwww.saufed.lv

Lai uzzinātu iespējamās izmaiņas šeit norādīto pasākumu norisē, seko līdzi aktuālajai informācijai rīkotāja mājaslapā un portālā www.medibam.lv!

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