Noderīga informācija medniekiem – kad un ko drīkst medīt, kādus pasākumus var apmeklēt.
Ko un kad drīkst medīt
|Stirnas – āži no 1. jūnija līdz 30. novembrim, kazlēni (vecums līdz vienam gadam) un kazas no 15. augusta līdz 30. novembrim
|Mežacūkas – visu gadu
|Lapsas – visu gadu
|Pelēkās vārnas un žagatas – no 15. jūnija līdz 30. aprīlim
|LATVIJAS FAUNAI NERAKSTURĪGO VAI INVAZĪVO SUGU DZĪVNIEKI
|Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, nutrijas, baibaki – visu gadu
Pasākumi
|Kad
|Kas
|Kur
|Papildu informācija
|6.–7. jūnijs
|Latvijas Atklātais čempionāts angļu sportingā
|Vecbebri
|www.sporting.lv
|7. jūnijs
|Nacionālās sacensības pa asinspēdu specializētajām suņu šķirnēm.
CACT otrais līmenis
|Ķekavas novads
|www.latviangundogs.lv
|13. jūnijs
|Latvijas Kausa trešais posms stenda šaušanā
|Rencēni
|www.saufed.lv
|13. jūnijs
|Purnavu muižas kauss, Latvijas Čempionāts medību šaušanā
|Mārkulīči
|www.saufed.lv
|20. jūnijs
|Arņa Žeiera piemiņas kauss
|Palejas
|www.sasa.lv
|20. jūnijs
|Retrīveru darba tests
|-
|www.dogs.lv
|21. jūnijs
|Retrīveru darba tests
|-
|www.dogs.lv
|20.–21. jūnijs
|Baltijas Čempionāts FITASC sportingā
|Vecbebri
|www.sporting.lv
|27.–28. jūnijs
|Latvijas Kausa otrais posms SK100/SK100LR; Latvijas Kausa pirmais posms SK50/SK50LR
|Kārķi
|www.saufed.lv
Lai uzzinātu iespējamās izmaiņas šeit norādīto pasākumu norisē, seko līdzi aktuālajai informācijai rīkotāja mājaslapā un portālā www.medibam.lv!
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