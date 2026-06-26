Šajā epizodē ciemos mednieks, asinspēdu meklēšanas speciālists, mednieku apvienības HuntSafe viens no FONSEF dibinātājiem Mārcis Cielava. Runājam par visu, kas notiek pēc šāviena – par asinspēdu meklēšanu, medību suņu darbu, mednieka atbildību un ētiku.
Kāpēc ir tik svarīgi atrast savainotu dzīvnieku? Kādas kļūdas mednieki pieļauj visbiežāk? Ko suns spēj izdarīt tur, kur cilvēks ir bezspēcīgs? Sarunā pieskaramies arī medību ētikai, suņu sagatavošanai, sarežģītiem meklēšanas gadījumiem, mednieku pieņemtajiem lēmumiem pēc šāviena un tam, kā rīkoties situācijās, kad viss nenotiek pēc plāna.
Aplūkotās tēmas:
– Asinspēdu meklēšana praksē
– Savainotu dzīvnieku atrašana
– Biežākās mednieku kļūdas
– Medību ētika un atbildība
– Medību suņu sagatavošana un darbs
– Reāli stāsti no meža
Epizodi atbalsta GPSPRO.lv. Veikala adrese: Jaunmoku 26, Rīga (pie Komforta) blakus t/c Spice.
Asinis tikai tek pa degunu! Nav attainojuma dzīvniekus nemeklēt. Šauj garām!” #341 epizode
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