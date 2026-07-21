Izvēloties karabīni, daudzi mednieki domā par kalibru, laides materiālu, tēmēkļa stiprināšanas iespējām, taču ir vēl kāds jautājums, ko vērts sev uzdot jau pašā sākumā, – vai nākotnē varētu rasties vēlme izmantot arī citu kalibru? Apskatīsim Merkel RX Helix Carbon karabīni, kurai kalibru var mainīt, kā arī citas aktuālas lietas no veikaliem Huberts, kas noderēs medībām vasarā.

Kas ir kalibru grupa, un kā nomainīt kalibru ierocim?

Karabīne ar fiksētu vai tomēr maināmu stobru

Ar pirmo karabīnes kalibru ir gluži kā ar pirmo ieroci. Tikai tad, kad esi to kādu laiku palietojis praktiski un empīriskā veidā atklājis tā priekšrocības un trūkumus, kļūst patiesi skaidrs, vai izvēle bija pareiza. Bet vai vispār eksistē tāds viens pareizais variants, viens pareizais kalibrs, kas darīs laimīgus visus? Noteikti ne, jo pielietojuma vajadzības, munīcijas pieejamība atšķiras. Protams, medībās visa pamatā ir normatīvais regulējums par minimālo džoulu skaitu, taču, ievērojot to, pārējais viss, kas saistās ar konkrēta kalibra izvēli, paliek pašu ziņā. Nereti sākumā tiek iegādāts kalibrs, kas der lielo pārnadžu medībām un spēj nodrošināt šos 3000 džoulus, taču ar laiku rodas vēlme arī pēc mazāka kalibra šaušanas treniņiem un mazo dzīvnieku medībām. Galu galā munīcija ir lētāka, jūtamais atsitiens šāviena brīdī bieži vien ir mazāks.

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