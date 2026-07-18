HIKMICRO mednieku vērtējumam nodevis jauno termālo tēmēkļu NEOS sēriju. SIA Ieroči žurnāla Medības testam atvēlēja modeļus NH25L un NH35L. Abi ir aprīkoti ar integrētu lāzera tālmēru un ballistisko kalkulatoru, taču paredzēti nedaudz atšķirīgiem medību scenārijiem. Un jā, abi tēmēkļi ir budžeta klasē.

Kas abiem tēmēkļiem ir kopīgs?

Abi modeļi izmanto 12 µm pikseļa izmēra termālo sensoru. Abiem ir ļoti jutīgs sensors ar NETD rādītāju zem 18 mK. Tāpat abi tēmēkļi ir aprīkoti ar integrētu 1000 m lāzera tālmēru, un abos ir pieejams ballistiskais kalkulators. Abiem ir salīdzinoši ilgs darbības laiks – aptuveni 8 līdz 9 stundas. Abiem ir Image Pro 3.0 attēla uzlabošana, Zoom Pro algoritms detalizētākam digitālajam palielinājumam, HSIS Shutterless sistēma bez klasiskās kalibrācijas aizvara, Sync Pro attēla apstrāde, kā arī 0,49 collu AMOLED displejs ar 1920 × 1080 izšķirtspēju, video ieraksts, Wi-Fi savienojums un 30 mm korpuss klasisko montāžas gredzenu izmantošanai.

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