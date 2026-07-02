Jūlijs ir mēnesis, kad vasara sasniedz savu pilnbriedu, kad rīti sākas agrāk nekā modinātājs, kad medību tornī var nosēdēt līdz pat saullēktam, bet mežs dzīvo savu visbagātāko dzīvi. Šis ir laiks, kad stirnāžu medības rit pilnā sparā, kad pirmās gaileņu smaržas vilina uz mežu un kad šķiet – daba beidzot ir atradusi savu līdzsvaru.
Ar gailenēm gan tagad uzmanīgi! Joks, protams!
Taču šis līdzsvars kļūst arvien trauslāks.
Pēdējās nedēļās sabiedrības uzmanību piesaistījuši vairāki lāču incidenti. Sēmes pagastā lācis esot uzdzinis kokā sēņotāju. Zvejniekciemā cits lācis ieklīda kempingā. Rencēnu pusē izpostīja bišu dravu un mielojās ar vistām. Katrs no šiem gadījumiem atsevišķi var šķist nejaušība, taču kopā tie veido pavisam citu ainu. Lāči Latvijā vairs nav tikai reti viesi nomaļos mežos. Tie kļūst par mūsu ikdienas realitāti, līdz ar to arvien svarīgāks kļūst jautājums – vai esam gatavi sadzīvot ar lielajiem plēsējiem ne tikai teorijā, bet arī praksē?
Arī vilki turpina atgādināt par sevi. Gan mājdzīvnieku uzbrukumi, gan arvien biežākie novērojumi liecina, ka plēsēju klātbūtne kļūst arvien redzamāka. Tieši tādēļ šodien vairāk nekā jebkad nepieciešama nevis emocijās balstīta, bet zināšanās pamatota diskusija. Jo dabas aizsardzība nav iespējama bez datiem, novērojumiem un drosmes pieņemt arī sarežģītus lēmumus.
Līgo svētku laikā notikušais kiberuzbrukums AS Latvijas valsts meži bija nepatīkams atgādinājums tam, cik ievainojamas var būt sistēmas, uz kurām ikdienā paļaujamies. Taču vēl lielāku neizpratni izraisīja nevis pats incidents, bet informācijas trūkums. Daudzi mednieki, kuri ikdienā izmanto lietotni Mednis, pēkšņi nonāca situācijā, kad nezināja, kā rīkoties – kā pieteikt medības, kā ievērot normatīvo aktu prasības un vai vispār drīkst doties medībās. Žurnāls Medības saņēma skaidrojumu no atbildīgajām iestādēm, taču plašāka oficiāla informācija to mājaslapās parādījās tikai 26. jūnijā. Līdz tam daudzi mednieki jutās atstāti neziņā. Tas liek uzdot pavisam vienkāršu jautājumu – vai tiešām nebija iespējams daudz ātrāk nosūtīt vienotu paziņojumu visiem medību kolektīviem un lietotājiem, skaidri pasakot, kā rīkoties šādā situācijā?
Krīzes situācijās cilvēki negaida, ka problēma tiks atrisināta dažu stundu laikā. Taču viņi sagaida skaidru un savlaicīgu informāciju. Dažreiz viens īss paziņojums ir vērtīgāks par desmit tehniskiem skaidrojumiem pēc vairākām dienām. Ceru, ka šī pieredze palīdzēs izveidot skaidru rīcības plānu arī turpmāk, jo kiberuzbrukumi diemžēl kļūst par mūsu ikdienas realitāti.
Un, protams, vasara nav iedomājama bez mednieku festivāla Minhauzens. No 31. jūlija līdz 2. augustam Koknesē atkal satiksies mednieki, makšķernieki, kinologi, šāvēji un visi, kuriem daba ir dzīvesveids, nevis hobijs. Šis festivāls gadu gaitā kļuvis par vietu, kur satiekas paaudzes, kur dalīties pieredzē, satikt draugus un atcerēties, ka medības nav tikai nomedītais dzīvnieks. Nozīme ir arī cilvēkiem.
Novēlu, lai jūlijs ikvienam nes mierīgus rītus medību tornī, drošas pastaigas mežā, veiksmīgu stirnāžu sezonu un daudz skaistu satikšanos dabā.
Tiekamies mežā, pie ūdeņiem un, cerams, arī Minhauzenā!
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