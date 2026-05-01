Zeltainais šakālis. Vēl pirms desmit gadiem mednieki Latvijā uzskatīja, ka zeltainais šakālis ir gandrīz eksotisks dzīvnieks no Dienvideiropas vai Balkāniem. Šodien situācija ir pavisam cita – suga Latvijas faunā vairs nav nekas neparasts. 

Sastapt šakāli, piemēram, Dienvidkurzemē, vairs nešķiet nekas neparasts. Tos medī arī Zemgalē, Latgalē un pat Vidzemes ziemeļos. Sugas pētīšanai tiek izmantota Medību saimniecības attīstības fonda nauda, respektīvi, tā nauda, ko samaksājam budžetā kā valsts nodevas mēs, mednieki. Pētījumu Pelēko vilku Canis lupus un zeltaino šakāļu Canis aureus populāciju stāvoklis un sugu mijiedarbība Latvijā 2025. gadā vadīja Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks bioloģijas doktors Jānis Ozoliņš.

Pētījumā minēts, ka pirmie ticamie zeltainā šakāļa novērojumi Latvijā reģistrēti ap 2013.–2014. gadu. Sākotnēji tika uzskatīts, ka tie ir atsevišķi migrējoši indivīdi, tomēr turpmākie novērojumi, nomedītie dzīvnieki un DNS analīzes pierādīja pretējo – šakāļi Latvijā ne tikai uzturas, bet arī veiksmīgi vairojas.

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