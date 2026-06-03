Mazkalibra ieroči bieži tiek uztverti kā vienkāršs instruments treniņam vai mazo medījamo dzīvnieku medībām ar salīdzinoši ļoti ierobežotām iespējām, tomēr šis priekšstats ir maldinoši virspusējs. Aiz šķietami līdzīgiem nosaukumiem slēpjas būtiskas atšķirības, kas praksē nosaka gan šāvēja attīstību, gan medību rezultātu. Trīs populārākie kalibri Eiropā – .22 LR, .22 WMR un .17 HMR – katrs pārstāv savu pieeju. Un tieši šajā izvēlē nereti tiek pieļautas kļūdas. Tādēļ šajā rakstā mazliet tuvāk apskatīsim katru no tiem. 

.22 LR – pamats, uz kura balstās viss

.22 LR nav vienkārši populārs kalibrs. Tas ir pamats, ar kuru sākas šaušanas prasmes. Šis kalibrs piedāvā to, ko nespēj neviens cits – iespēju trenēties daudz, regulāri un bez būtiska finansiāla sloga. Tieši atkārtojums ir tas, kas veido stabilu šāvienu, un šajā ziņā .22 LR joprojām ir nepārspēts.

Šaušana ar šo kalibru ir mierīga un kontrolējama. Atsitiens ir minimāls, troksnis relatīvi zems, un šāvējs var pilnībā koncentrēties uz tehniku. Elpa, mēlītes darbs, ierocis plecā – visas šīs nianses kļūst saprotamas tikai caur atkārtojumu. Taču vienlaikus šis kalibrs nepiedod nevērību lielākās distancēs. Lodes trajektorija ir izteikti krītoša, un vējš to ietekmē ļoti būtiski. Tas nozīmē, ka šāvējs ātri iemācās cienīt fiziku.

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