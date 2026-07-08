Maija sākumā jauno sezonu atklāja tālšāvēji. Latvijas kausa pirmie posmi aizvadīti, šautuvēs valda rosība, un aprīkojuma ražotāji steidz piedāvāt jaunākos risinājumus precīzākam šāvienam. Veikalā angelarms.eu ir vairāki interesanti jaunumi, kas ļaus šajā sezonā sasniegt vēl labākus rezultātus gan šautuvēs, gan medībās, raidot īpaši tālus šāvienus.

Japāņu stikli un piecdesmitkārtīgs palielinājums

Viena no spilgtākajām sezonas novitātēm ir jaunais Vector Optics Tauron 5–50x60 ED Competition tēmēklis. Angelarms.eu īpašnieks Juris Kušķis uzsver – galvenais jaunums ir japāņu ED stikli, kas līdz šim šajā cenu segmentā nebija ierasti.

“Japāna kopā ar Vāciju ir viena no pasaules līderēm optisko stiklu ražošanā. Šim modelim ir 92% gaismas caurlaidība un 60 mm objektīvs, kas dod ļoti spilgtu un detalizētu attēlu,” stāsta Juris Kušķis.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē