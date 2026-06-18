ThermTec Hunt 650L — viegla, precīza un moderna termālā uzlika nopietnām nakts medībām

Termālo uzliku segments pēdējos gados attīstās ļoti strauji. Ražotāji cenšas panākt arvien labāku attēla kvalitāti, mazāku svaru, ilgāku darbības laiku un vienkāršāku lietošanu.
ThermTec pēdējo divu gadu laikā Eiropas tirgū ir kļuvis par vienu no straujāk augošajiem zīmoliem, un Hunt sērija ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mednieki par šo ražotāju runā arvien biežāk. Veikals GPSPRO žurnālam Medības testam piedāvāja termālo uzliku ThermTec Hunt 650L – jaudīgāko no Hunt sērijas uzlikām.
Izmērs un svars
ThermTec Hunt 650L ir augstas klases termālā uzlika ar integrētu lāzera tālmēru, kas paredzēta medniekiem, kuri medī lielākās distancēs un vēlas saglabāt savu ierasto dienas optiku. Ierīce paredzēta izmantošanai kopā ar klasisko optisko tēmēkli, pārvēršot to pilnvērtīgā termālajā sistēmā.
Pirmais, ko pamanīju, paņemot Hunt 650L rokās, ir tās izmērs un svars. Ierīce sver aptuveni 460 gramus, kas šādas klases uzlikai ir ļoti labs rādītājs. Korpuss izgatavots no magnija sakausējuma, tādēļ uzlika ir gan viegla, gan izturīga.
Mazais svars medībās ir daudz svarīgāks, nekā sākotnēji šķiet. Smaga uzlika būtiski maina ieroča izsvarojumu, īpaši, ja mednieks izmanto garāku stobru vai smagāku optiku. Pat pēc uzstādīšanas uz karabīnes Magnum ierocis joprojām bija viegli vadāms un nešķita pārlieku smags.
Vadības elementi ir izvietoti loģiski un viegli sataustāmi pat cimdos. Īpaši ērts ir fokusa regulators un trīs pozīciju slēdzis, kas ļauj ātri ieslēgt ierīci vai pārslēgt gaidīšanas režīmā, taupot akumulatora enerģiju.
Sensors un attēla kvalitāte
ThermTec Hunt 650L izmanto 640×512 pikseļu sensoru ar 12 mikronu pikseļa izmēru un NETD ≤15 mK jutību. Praktiski tas nozīmē, ka ierīce spēj uztvert ļoti nelielas temperatūras atšķirības.
Tieši termālās jutības rādītājs pēdējā laikā kļuvis par vienu no būtiskākajiem parametriem termālajā optikā. Jo zemāks šis rādītājs, jo detalizētāks attēls sarežģītos laikapstākļos – miglā, lietū vai lielā gaisa mitrumā.