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#tēmēkļi

ThermTec Hunt 650L — viegla, precīza un moderna termālā uzlika nopietnām nakts medībām

Indulis Burka / Latvijas Mediji
2026. gada 18. jūnijs, 00:00
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2026. gada 18. jūnijs, 00:00
Uzlika ir 50 mm lēca, un tai blakus ir iebūvēts lāzera tālmērs.
Uzlika ir 50 mm lēca, un tai blakus ir iebūvēts lāzera tālmērs.
Foto: Indulis Burka / Latvijas Mediji

Termālo uzliku segments pēdējos gados attīstās ļoti strauji. Ražotāji cenšas panākt arvien labāku attēla kvalitāti, mazāku svaru, ilgāku darbības laiku un vienkāršāku lietošanu.

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ThermTec pēdējo divu gadu laikā Eiropas tirgū ir kļuvis par vienu no straujāk augošajiem zīmoliem, un Hunt sērija ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mednieki par šo ražotāju runā arvien biežāk. Veikals GPSPRO žurnālam Medības testam piedāvāja termālo uzliku ThermTec Hunt 650L – jaudīgāko no Hunt sērijas uzlikām.

Izmērs un svars

ThermTec Hunt 650L ir augstas klases termālā uzlika ar integrētu lāzera tālmēru, kas paredzēta medniekiem, kuri medī lielākās distancēs un vēlas saglabāt savu ierasto dienas optiku. Ierīce paredzēta izmantošanai kopā ar klasisko optisko tēmēkli, pārvēršot to pilnvērtīgā termālajā sistēmā.

Uzlika tēmēkli padara garāku, taču mazā svara dēļ tā darbošanos ar ieroci neapgrūtina.
Uzlika tēmēkli padara garāku, taču mazā svara dēļ tā darbošanos ar ieroci neapgrūtina.
Foto: Indulis Burka / Latvijas Mediji

Pirmais, ko pamanīju, paņemot Hunt 650L rokās, ir tās izmērs un svars. Ierīce sver aptuveni 460 gramus, kas šādas klases uzlikai ir ļoti labs rādītājs. Korpuss izgatavots no magnija sakausējuma, tādēļ uzlika ir gan viegla, gan izturīga.

Mazais svars medībās ir daudz svarīgāks, nekā sākotnēji šķiet. Smaga uzlika būtiski maina ieroča izsvarojumu, īpaši, ja mednieks izmanto garāku stobru vai smagāku optiku. Pat pēc uzstādīšanas uz karabīnes Magnum ierocis joprojām bija viegli vadāms un nešķita pārlieku smags.

Ieslēgšanas un izslēgšanas poga ir ļoti viegli vadāma.
Ieslēgšanas un izslēgšanas poga ir ļoti viegli vadāma.
Foto: Indulis Burka / Latvijas Mediji

Vadības elementi ir izvietoti loģiski un viegli sataustāmi pat cimdos. Īpaši ērts ir fokusa regulators un trīs pozīciju slēdzis, kas ļauj ātri ieslēgt ierīci vai pārslēgt gaidīšanas režīmā, taupot akumulatora enerģiju.

Tas nav laulības, bet tālvadības gredzens. Dublē praktiski visas uzlikas pogas, izņemot ieslēgšanas un fokusēšanas.
Tas nav laulības, bet tālvadības gredzens. Dublē praktiski visas uzlikas pogas, izņemot ieslēgšanas un fokusēšanas.
Foto: Indulis Burka / Latvijas Mediji
Arī pārējās vadības pogas ir viegli sasniedzamas un ērtas.
Arī pārējās vadības pogas ir viegli sasniedzamas un ērtas.
Foto: Indulis Burka / Latvijas Mediji

Sensors un attēla kvalitāte

ThermTec Hunt 650L izmanto 640×512 pikseļu sensoru ar 12 mikronu pikseļa izmēru un NETD ≤15 mK jutību. Praktiski tas nozīmē, ka ierīce spēj uztvert ļoti nelielas temperatūras atšķirības.

Tieši termālās jutības rādītājs pēdējā laikā kļuvis par vienu no būtiskākajiem parametriem termālajā optikā. Jo zemāks šis rādītājs, jo detalizētāks attēls sarežģītos laikapstākļos – miglā, lietū vai lielā gaisa mitrumā.

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Un Hunt 650L attēls patiesi ir ļoti detalizēts. Dzīvnieku kontūras ir skaidri saskatāmas arī lielākās distancēs. Savukārt 50 mm objektīvs nodrošina līdz 2600 metru noteikšanas distanci, lai gan praktiskās medībās reāli identificējama mērķa distance būs ievērojami mazāka. Tomēr atklātās platībās šāds objektīvs sniedz būtisku priekšrocību.

Ierīcei ir 1920×1080 AMOLED displejs, kas nodrošina ļoti patīkamu attēlu acīm. Attēls nav graudains, un ilgstošā novērošanā acis nogurst mazāk nekā ar vecākas paaudzes displejiem.

Foto: Indulis Burka / Latvijas Mediji

Integrētais lāzera tālmērs un ballistiskais kalkulators

Viens no galvenajiem Hunt 650L trumpjiem ir integrētais lāzera tālmērs. Tas spēj noteikt distanci līdz 1000 metriem.

Nakts medībās ir ļoti būtiski zināt precīzu attālumu. Tumsā distance gandrīz vienmēr šķiet mazāka nekā patiesībā. Tas īpaši attiecas uz atklātiem laukiem, kur trūkst vizuālo orientieru.

Praksē lāzera tālmērs darbojas ātri un precīzi. Medniekam nav nepieciešams izmantot atsevišķu ierīci, tādēļ process kļūst ievērojami ērtāks.

ThermTec piedāvā arī ballistiskā kalkulatora funkciju. Lai gan pie mums mednieki šo iespēju vēl izmanto salīdzinoši reti, lielākās distancēs tā var būt ļoti noderīga.

Uzstādīšana uz optiskā tēmēkļa

Termālā uzlika paredzēta montāžai optiskā tēmēkļa priekšā. Hunt 650L izmanto M52×0,75 vītni, tādēļ nepieciešams atbilstošs adapteris.

Adaptera izvēle ir ļoti svarīga. Nekvalitatīvs adapteris var radīt nobīdes, vibrācijas un precizitātes problēmas. Manā rīcībā bija adapteris, kura viena daļa uz optiskā tēmēkļa objektīva paliek visu laiku. Tas ir ļoti ērti, jo nav jāuztraucas par to, ka, tumsā piestiprinot uzliku tēmēklim, var kļūdīties ar tā pozīciju un trāpījums nebūs precīzs.

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Ieteiktie raksti

Pirms adaptera iegādes nepieciešams precīzi nomērīt optiskā tēmēkļa ārējo diametru objektīva daļā. Vēl labāk, ja uz veikalu var doties ar optisko tēmēkli un piemērīt pāreju uz vietas.

Pats uzstādīšanas process ir vienkāršs: uz optikas objektīva tiek uzlikts adapteris, uzlika tiek ieskrūvēta vai nostiprināta adapterī. Jāpārliecinās, ka sistēmā nav brīvkustību. Nofokusē attēlu, un var raidīt šāvienu. Protams, dienas optiskajam tēmēklim pirms tam jābūt precīzi piešautam.

Vēl kāda būtiska nianse. Ieteicams izmantot optiku ar labu gaismas caurlaidību un tādu, kuras sākuma palielinājums nav lielāks par 4x. Vislabāk, ja tas ir 2x vai 2,5x. Ļoti lielā palielinājumā attēlā var sākt izšķirt atsevišķus pikseļus un būtiski samazinās redzeslauks.

ThermTec Hunt 650L piedāvā digitālu piešaušanas funkciju, kas ļauj kompensēt minimālas nobīdes starp tēmēkļa un uzlikas optisko asi.

Kad veikts pirmais šāviens pa mērķi, nepieciešamības gadījumā korekcija tiek veikta uzlikas izvēlnē. Pēc korekcijas vislabāk veikt kontrolšāvienu.

Akumulators, mitrums un migla

ThermTec izmanto attēla korekcijas sistēmu ar mākslīgā intelekta elementiem un automātisko kalibrēšanu. Tas palīdz saglabāt vienmērīgu attēlu bez izteiktiem sasalumiem vai kontrasta zuduma. Tomēr medniekam jārēķinās ar vairākām termālās optikas īpatnībām.

Pat ļoti kvalitatīva termālā ierīce miglā zaudēs daļu efektivitātes. Hunt 650L šajos apstākļos darbojas labi, taču fizikas likumus apmānīt nav iespējams.

Vislabāk termālā optika darbojas vēsās naktīs. Karstā vasarā, kad apkārtējās vides temperatūra tuvojas dzīvnieka ķermeņa temperatūrai, kontrasts samazinās.

Tāpat 50 mm objektīvam precīza fokusēšana ir ļoti svarīga. Nereti kļūdaini tiek uzskatīts, ka termālā optika fokusēšanu neprasa. Patiesībā pareizi noregulēts fokuss ievērojami uzlabo detaļu redzamību.

Uzlikai ir viegli nomaināms ārējais akumulators. Komplektā tādi ir divi.
Uzlikai ir viegli nomaināms ārējais akumulators. Komplektā tādi ir divi.
Foto: Indulis Burka / Latvijas Mediji

Ierīce izmanto maināmu akumulatoru sistēmu. Ražotājs norāda aptuveni piecu līdz sešu stundu darbības laiku. Praksē aukstā laikā akumulatora darbības ilgums samazinās, tādēļ medībās vēlams līdzi ņemt ārējo akumulatoru.

Programmatūra un savienojamība

Hunt 650L atbalsta WiFi savienojumu un darbu ar mobilo lietotni. Lietotnē iespējams skatīties tiešraides attēlu, saglabāt foto un video, lejupielādēt ierakstus un, protams, atjaunināt programmatūru.

Ierīcei ir arī video ierakstīšanas funkcija un atsitiena aktivizēts ieraksts. Šī funkcija kļūst arvien populārāka, jo ļauj analizēt šāvienus un saglabāt interesantākos medību momentus.

ThermTec Hunt 650L.
ThermTec Hunt 650L.
Foto: Publicitātes

Specifikācija

  • Izšķirtspēja: 640x512 px;
  • Pikseļa izmērs: 12 µm;
  • NETD: <15mk;
  • Objektīvs: 50 mm;
  • Atklāšanas diapazons: 2600 m;
  • Krāsu paletes: 6;
  • Displejs: AMOLED 1920×1080 px;
  • Iebūvēta atmiņa: 64 GB;
  • Aizsardzības līmenis: IP67;
  • Svars: 463 g.

Plusi un mīnusi

plusimīnusi
  • lielisks attēls
  • salīdzinoši augstāka cena
  • viegli saprotama saskare
  • dažādi attēla režīmi
  • tālvadības pults
  • neliels svars

Skaties video:

Raksts tapis sadarbībā ar GPSPRO.lv

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