Tiekamies ar mednieku Jāni Brambatu, kurš dalās savā stāstā par tiesvedību, kas nu jau četrus gadus neļauj viņam iet medībās ar saviem šaujamieročiem. Pamatoti, nepamatoti – par to spriediet paši. Bet šeit stāsts par Ieroču aprites likumu, ārkārtīgi lēno tiesu sistēmu un daudzām citām problēmām!
Konkursa jautājums no OUTDOOREXPERTS.LV
Kad sistēmā ir bardaks un paliec bez ieročiem! “Šauj garām!” #339 epizode
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