Pavisam negaidītu sastapšanos Limbažu novada mežos piedzīvojis "AS Latvijas valsts meži" darbinieks. 16. jūnijā LVM mežkopības meistars Rūdolfs Rubezis Limbažu meža iecirknī veica jaunaudžu apsekošanu un, pārvietojoties ar automašīnu no viena meža kvartāla uz nākamo, uz nomaļa meža autoceļa tālumā pamanīja dzīvniekus.
Sākumā šķitis, ka uz ceļa atrodas mežacūkas. Rūdolfs samazināja braukšanas ātrumu un uzmanīgi turpināja ceļu. Taču, piebraucot tuvāk, kļuva skaidrs – tie nav mežarukši, bet četri lāču mazuļi.
Lācēni nevis uzreiz metās bēgt, bet gan izrādīja acīmredzamu interesi par tuvojošos transportlīdzekli. Lai labāk saskatītu negaidīto viesi, mazie ķepaiņi pat izslējās uz pakaļkājām. Tikmēr dziļāk mežā bija redzama arī lācene, kura uzmanīgi pārraudzīja apkārtni.
Šādas sastapšanās dabā vairs nav retums, un vienlaikus tās atgādina – vietās, kur redzami lācēni, tuvumā gandrīz vienmēr ir arī māte. Tas nozīmē, ka cilvēkam šādā situācijā jāievēro īpaša piesardzība. Lācenes ar mazuļiem var būt ļoti uzmanīgas un aizsargājošas, tāpēc nekādā gadījumā nevajadzētu mēģināt tuvoties, izkāpt no automašīnas, fotografēt no neliela attāluma vai citādi traucēt dzīvniekus.
Šoreiz sastapšanos izdevās fiksēt video, un kadri tiešām ir unikāli – četri ziņkārīgi lācēni uz meža ceļa, bet nedaudz tālāk mežā arī viņu māte. Vienlaikus šis ir vēl viens apliecinājums tam, ka lāču klātbūtne Latvijā kļūst arvien pamanāmāka.
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Brūnais lācis Latvijā ir īpaši aizsargājama suga, un tā medības nav atļautas. Taču pēdējos gados lāču novērojumu kļūst arvien vairāk, turklāt tie vairs nav tikai atsevišķi indivīdi pierobežā.
Saskaņā ar jaunākajiem monitoringa datiem Latvijā uzturas vismaz 190 brūnie lāči. Lāču populācijas novērtēšanai tiek izmantots gan sistemātisks monitorings, gan ģenētiskās analīzes, kas ļauj pēc matu, ekskrementu un siekalu paraugiem identificēt konkrētus indivīdus. Svarīga nozīme ir arī sabiedrības ziņojumiem par novērojumiem, pēdām, postījumiem vai citām lāča klātbūtnes pazīmēm.
Līdz ar lāču skaita pieaugumu sabiedrībā arvien aktīvāk tiek diskutēts arī par to, kā turpmāk Latvijā pārvaldīt šo aizsargājamo sugu. Platformā ManaBalss sākta iniciatīva par drošību Latvijas mežos un lāču populācijas ierobežošanu, kas paredzēta iesniegšanai Saeimā.