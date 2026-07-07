Pēc vairāk nekā pusotru gadu ilgām diskusijām Eiropas Savienības dalībvalstis 26. jūnijā apstiprināja būtiski pārstrādātu Eiropas Komisijas priekšlikumu par svina skrošu izmantošanas ierobežošanu. Lai gan diskusijas par svina munīciju Eiropā ilgst jau vairāk nekā desmit gadus, šis lēmums ir nozīmīgs pavērsiens – ne tikai tāpēc, ka tuvojas jauns regulējums, bet arī tāpēc, ka sākotnējais komisijas priekšlikums ir būtiski mainīts.

Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija (FACE), kas pārstāv septiņus miljonus Eiropas mednieku, šo rezultātu vērtē kā līdz šim panākto kompromisu starp vides aizsardzības mērķiem un medību praksi.

No mitrājiem līdz visai Eiropai

Svina munīcijas jautājums nav jauns. Jau 2023. gadā Eiropas Savienībā stājās spēkā aizliegums izmantot svina skrotis mitrājos un 100 metru buferzonā ap tiem. Šis regulējums radīja daudz diskusiju gan par mitrāju definīciju, gan par tā praktisko piemērošanu.

Taču Eiropas Komisijas nākamais solis bija daudz plašāks – ierobežot svina izmantošanu praktiski visās medībās. Sākotnējais REACH regulas priekšlikums paredzēja ne tikai atteikšanos no svina skrotīm salīdzinoši īsā laikā, bet arī ierobežojumus svina lodēm vītņstobra ieročiem. Tieši šis priekšlikums izraisīja plašas diskusijas dalībvalstu starpā.

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