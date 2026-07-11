Šobrīd cirvis mednieka ekipējumā bieži tiek uztverts kā otršķirīgs instruments. Tomēr praksē tas ir viens no universālākajiem palīgiem gan slazdojot, gan individuālajās medībās, gan nometnes ierīkošanā. 

Labs mednieka cirvis palīdzēs sagatavot malku ugunskuram, atbrīvot piebraucamo ceļu no kritušiem kokiem, sagatavot medījuma apstrādes vietu, izveidot pagaidu nojumi vai sakārtot medību infrastruktūru, galu galā – arī sadalīt medījumu. Taču par to, kādam īsti jābūt mednieka cirvim, viennozīmīgas atbildes nav.

Mūsu meži, klimats un medību tradīcijas būtiski atšķiras, piemēram, no Skandināvijas kalnu reģioniem vai Ziemeļamerikas taigas. Tādēļ arī mednieka cirvim jābūt pielāgotam vietējiem apstākļiem.

Universāls darbarīks, nevis dekorācija

Tirgū ir pieejams ļoti plašs cirvju klāsts – no dekoratīviem vikingu tipa cirvjiem līdz ultramoderniem kompozītmateriālu modeļiem. Tomēr medniekam svarīgākais nav vizuālais tēls, bet funkcionalitāte.

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