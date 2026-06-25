Ir sākusies stirnāžu medību sezona. Daudzi steidzas saplānot pirmās jūnija dienas un nedēļas tā, lai varētu pēc iespējas vairāk laika pavadīt medību platībās. Nomedīt Jāņu buciņu ir kļuvis par tradīciju daudziem medniekiem, tikmēr citi izmanto medību sezonas sākumu, lai atrastu un nomedītu selektīvos.

Agrākajos laikos jautājumi par to, ar kādu kalibru medīt stirnāzi, praktiski neradās nevienam. Taču tas nenozīmē, ka pirms 30 gadiem mednieki bija prasmīgāki, pārliecinātāki vai pieredzējušāki nekā mūsdienās. Iemesls bija pavisam prozaisks – bija 12. vai 16. kalibrs, un vienīgā izvēle, ko vajadzēja izdarīt, bija starp renkuļiem un lodi. Tagad medniekiem arī nav viegli, jo vītņstobra ieroču un munīcijas izvēle ir tik plaša, ka pat zinošs mednieks var apjukt. Un kas ir svarīgākais? Saprast, kādi kalibri neder buku medībām.

Mīti un patiesības 

Ar maseni var medīt visu

Ar maseni var medīt pat alni. Galvenais ir pareizi trāpīt, un buku medībās tas ir pats labākais ierocis. Šis apgalvojums ir ne tikai pretrunā ar normatīvajiem aktiem, bet arī medību ētikas pamatprincipiem.

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