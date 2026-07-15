Mednieku meža kameras bieži vien atklāj daudz vairāk nekā tikai to, kādi dzīvnieki uzturas konkrētajā teritorijā. Kāda žurnāla Medības lasītāja atsūtītās fotogrāfijas no sāls laizītavas ļauj pievērst uzmanību divām interesantām tēmām vienlaikus – aļņa veselības stāvoklim un lielo dzīvnieku līdzāspastāvēšanai Latvijas mežos.

Attēlos redzams alnis, kurš regulāri apmeklē sāls laizītavu. Uzreiz uzmanību piesaista vairāki izteikti veidojumi kakla apvidū. Savukārt kādā citā meža kamerā parādās arī lācis un alnis vienas dienas laikā. Tādēļ rodas jautājums, cik lielā mērā lāču parādīšanās ietekmē aļņu populāciju.

Kas ir veidojumi uz aļņa kakla?

Pēc fotogrāfijām vien precīzu diagnozi noteikt nav iespējams, tomēr viena no ticamākajām versijām ir papilomatoze jeb papilomas vīrusa izraisīti veidojumi.

Papilomas vīrusi sastopami daudziem zīdītājiem, tostarp briežveidīgajiem. Tie inficē ādas šūnas un izraisa pastiprinātu audu augšanu, veidojot dažāda izmēra kārpveida izaugumus. Vīruss organismā parasti nokļūst caur nelieliem ādas bojājumiem, bet tālāko slimības attīstību nosaka dzīvnieka imūnsistēma.

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