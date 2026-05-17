Līdz ar pirmajām siltajām dienām un straujo pavasara tuvošanos sākas arī grila sezona. Tas nozīmē ne tikai dūmu smaržu pagalmā un pirmos ugunskura vakarus, bet arī dārza ballītes, kurās satiekas ģimene, draugi un tuvākie cilvēki. Tieši šādos brīžos visvairāk noder receptes, kas ir vienkāršas, ātras un gatavojamas no produktiem, kuri mājās gandrīz vienmēr ir pa rokai.
Šoreiz tapa uzkoda, kuru droši var ierindot starp tiem ēdieniem, kas pazūd no galda nemanot. Turklāt tā garšo gan pieaugušajiem, gan bērniem, ir laba gan silta, gan atdzisusi un lieliski iederas gan pie ikdienas tējas krūzes, gan svētku galdā. Un nē – tie nav ne cīsiņi mīklā, ne pildītās pankūkas. Tā ir meža desas šķēle pankūku mīklā. Vienkārši, gardi un trāpīgi – sauksim tās par deskūciņām.
Vienkāršs našķis no tā, kas ir mājās
Šīs receptes lielākais pluss ir tās pieejamība. Milti, piens, olas, nedaudz cukura, sāls un cepamais pulveris parasti atrodami katrā virtuvē. Savukārt mednieku mājās nereti netrūkst arī kādas labas meža desas – stingras, aromātiskas un sātīgas. Tieši tā kļūst par šī ēdiena galveno varoni.
Deskūciņas ir īpaši pateicīgas situācijās, kad nepieciešams kaut ko pagatavot ātri, bet gribas, lai rezultāts nav garlaicīgs. Pankūku mīkla ap desas šķēli izcepas zeltaina, viegli gaisīga un ar patīkamu saldenuma noti, kas ļoti labi saspēlējas ar kūpinātas vai žāvētas desas sāļumu. Te arī slēpjas šīs uzkodas odziņa – lai gan tās skaitās sāļās pankūkas, mīklā cukuru var pievienot gandrīz tikpat dāsni kā saldajām pankūkām. Tas garšu padara pilnīgāku un interesantāku.
Svarīgākais ir izvēlēties piemērota biezuma mīklu. Tai jābūt pietiekami biezai, lai tā labi pieķertos desas šķēlēm, bet ne tik biezai, lai pankūciņas iznāktu smagnējas. Vislabāk deskūciņas cept uz vidējas uguns, ļaujot tām lēnām iegūt skaistu zeltainumu no abām pusēm.
Sastāvdaļas
Pildījumam
- 1 meža desa vai cita stingra kūpināta desa
- daudzums atkarīgs no tā, cik daudz deskūciņu vēlas pagatavot
Pankūku mīklai
- 2 olas
- 350 ml piena
- 180–220 g kviešu miltu
- 1–1,5 ēdamkarotes cukura
- 1/2 tējkarotes sāls
- 1 tējkarote cepamā pulvera
- 2 ēdamkarotes eļļas vai 30 g kausēta sviesta
- eļļa vai sviests cepšanai
Pagatavošana
Sagatavo mīklu.
Bļodā sakuļ olas ar cukuru un sāli. Pievieno pienu, pēc tam pakāpeniski iemaisa miltus, kas sajaukti ar cepamo pulveri. Beigās pievieno eļļu vai kausētu sviestu. Mīklai jābūt gludai, bez kunkuļiem un mazliet biezākai nekā parastajām plānajām pankūkām.
Sagriez desu.
Meža desu sagriež apmēram 0,5–1 cm biezās šķēlēs. Ja desa ir ļoti stingra un sausa, šķēles labāk neveidot pārāk plānas.
Apviļā mīklā.
Desas šķēles iemērc pankūku mīklā tā, lai tās pilnībā pārklājas.
Cep.
Pannā uzkarsē nedaudz eļļas vai sviesta. Uz vidējas uguns liek desas šķēles mīklā un cep no abām pusēm, līdz pankūciņas kļūst zeltainas un skaisti apbrūnējušas.
Nosusina un pasniedz.
Gatavās deskūciņas var uz brīdi nolikt uz papīra dvieļa, lai noņemtu lieko taukvielu. Pasniedz siltas vai atdzesētas.
Ar ko pasniegt?
Deskūciņas lieliski sader ar dažādām mērcēm un piedevām. Ļoti labi garšo ar:
- zaļumu mērcīti,
- mārrutku mērcīti,
- vīriešu zapti,
- svaigiem salātiem,
- marinētiem gurķīšiem vai sīpoliem.
Tās var likt uz galda kā uzkodu, ņemt līdzi izbraukumā vai pasniegt kā ātru vakara našķi, kad gribas ko siltu, sātīgu un mājīgu.
Reizēm vislabākās receptes ir tās, kas rodas pavisam vienkārši – no tā, kas jau ir ledusskapī un virtuves plauktā. Deskūciņas ir tieši šāds ēdiens, bez liekas sarežģītības, bet ar raksturu, garšu un savu stāstu. Tās ir mazliet rotaļīgas, mazliet nostalģiskas un ļoti, ļoti gardas.
Tāpēc, ja mājās ir laba meža desa un pankūku sastāvdaļas, nav ko ilgi domāt – jācep. Ļoti iespējams, ka pēc pirmās porcijas šī recepte kļūs par vienu no ģimenes iecienītākajām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu