Latvijas debija pasaules čempionātā.

Vēl pirms dažiem mēnešiem Segedas airēšanas kanāla nosaukums lielākajai daļai Latvijas cilvēku neko daudz neizteica. To zināja airētāji, makšķerēšanas sporta entuziasti un tie, kuri seko pasaules makšķerēšanas sacensībām. Taču šī gada maijā viss mainījās – Ungārijas Maty kanāls kļuva par vietu, kur savu pirmo lielo stāstu pasaules čempionātā rakstīja Latvijas izlase.
No 21. līdz 23. maijam Segedā norisinājās 6. pasaules čempionāts free stylemethod feeder disciplīnā, un pirmo reizi starp 21 valsts izlasi startēja arī Latvija. Debija, satraukums, neziņa un milzīga vēlme pierādīt sevi – tieši tādā noskaņā mūsu sportisti devās pasaules lielākajā method feeder arēnā.
Segedas olimpiskā centra trase nav vienkārši “vēl viens kanāls”. Tā ir viena no slavenākajām makšķerēšanas sporta vietām Eiropā – gandrīz 2,5 kilometrus gara, 130 metrus plata un ar perfekti piemērotiem apstākļiem starptautiskām sacensībām. Šeit ik gadu pulcējas pasaules spēcīgākie fīderisti, un vidējie lomi bieži pārsniedz pat 20 kilogramus. Kanāls ir bagāts ar zivīm – karūsām, karpām, plaužiem, pličiem un pat samiem. Vēlāk organizatori atklāja, ka trīs sacensību dienās kopumā tika noķertas gandrīz septiņas tonnas zivju. Septiņas tonnas!
Kamēr pasaules grandi treniņos centās slēpt savas taktikas un “nejauši” pavadīja stundas bez aktīvas darbošanās, Latvijas komandai viss sākās no nulles. Nebija slepenas informācijas, nebija iepriekšējas pieredzes šajā trasē, bija tikai pašu analīze, intuīcija un milzīga vēlme saprast, kas īsti šeit strādā. Sportisti pārbaudīja barības, ēsmas, distances un iebarošanas taktikas, cenšoties atrast savu ceļu šajā pasaules līmeņa sportā. Viens no galvenajiem jautājumiem bija pavisam vienkāršs – vai tiešām nepieciešami vairāk nekā trīs kilogrami kukurūzas vienai sacensību dienai? Kā pareizi iebarot punktu? Kādu ēsmu izvēlēties? Un galvenais – kā tikt galā ar milzīgajām karpām, kuras pēc pieciršanas metās uz bojām un pinās trosēs? Tieši šādos brīžos kļuva skaidrs, cik smalks un taktiski sarežģīts patiesībā ir method feeder sports.
Kad pienāca sacensību rīts, satraukums bija jūtams ikvienā sektorā. Debitantiem tas bija īpaši spēcīgs. Kā vēlāk atzina viens no Latvijas sportistiem: “Kad bija pirmā karpas cope, man sāka trīcēt rokas no uztraukuma.” Un tieši šādi mirkļi vislabāk raksturo pasaules čempionātu. Tā nav tikai makšķerēšana. Tā ir cīņa ar emocijām, tempu, taktiku un pašam ar sevi. Sacensību laikā lielākais izaicinājums bija spēja ātri pielāgoties. Vienā brīdī zivis ķeras perfekti, nākamajā cope pilnībā pazūd. Vai zivs aizgājusi? Vai kaimiņš to pārvilinājis? Vai jāmaina distance, barība vai āķis? Tieši šādās sekundēs tiek zaudētas vai iegūtas vietas pasaules čempionātā. Un laiks skrien daudz ātrāk, nekā gribētos.
Lai gan Latvijas izlase kopvērtējumā finišēja 20. vietā, emocijas pēc finiša bija pozitīvas. Komandā valdīja pārliecība, ka šis ir tikai sākums. Sportisti uzsvēra – pasaules čempionātā nav “labāko” vai “sliktāko” komandas biedru pēc rezultāta. Ir tikai viena komanda, kas pārstāv Latviju. Pēc sacensībām sarunās ar Lietuvas sportistiem atklājās arī interesanti taktiskie risinājumi. Izrādījās, ka daļa viņu taktikas balstījās ļoti īsā (4 līdz 6 metru) distancē, ko bija ieteikuši pludiņmakšķerētāji, kuri savulaik šeit startējuši. Un šī taktika nostrādāja. Šādas sarunas un novērojumi kļuva par vēl vienu vērtīgu pieredzi Latvijas komandai.
Latvijas sportisti atzina, ka šis čempionāts devis daudz vairāk nekā tikai rezultātu tabulā ierakstītu vietu. Tā bija iespēja pirmo reizi pilnībā uzticēties trenerim, startēt ar iepriekš sagatavotu taktiku un saprast, kā pasaules līmenī tiek uztverts free style method feeder sports. Vienlaikus tika apzinātas arī kļūdas – īpaši nepietiekami izpētītās vietējās barības un to ietekme uz zivju aktivitāti. Taču tieši šādas kļūdas nākotnē kļūst par lielākajiem ieguvumiem.
Šis starts Latvijas makšķerēšanas sportā iezīmē jaunu ēru. Debija pasaules čempionātā devusi sportistiem motivāciju, ambīcijas un pārliecību, ka arī Latvija var kļūt konkurētspējīga starptautiskajā arēnā. Jau jūnijā startēs pirmais Latvijas čempionāts šajā disciplīnā, un interese par method feeder sportu Latvijā turpina augt.
Latvijas izlases sastāvā startēja Mareks Celmiņš, Jānis Piesis, Aleksandrs Borisovs, Andris Baufals, Artūrs Šalajevs un treneris Igoris Gatijatulinas.
Īpašs paldies komandas atbalstītājiem – SIA “Tirdzniecības nams “KURŠI””, EMPORIO BAITS, Zebra Master, zuklesfanai.lt un Aqua Fish Latvia, kuri palīdzēja Latvijas izlasei piedzīvot šo nozīmīgo debiju pasaules čempionātā.
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