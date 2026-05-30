Jau vairāk nekā trīsdesmit gadus mednieku klubu "Odzīte" vada Aivars Gloveckis. Tikpat ilgi viņš ir arī medību vadītājs. Aivars ir ne tikai mednieks, bet arī mežsaimnieks. Ilgus gadus strādājis gan kā mežsargs, gan mežzinis, gan mežkopis. Vaicāts, kurš medību veids viņam pašam ir tuvākais, Aivars teica, ka medības ar dzinējiem, taču tad, ja pašam šīs medības nav jāvada. Medību vadītāja darbs ir ļoti grūts un atbildīgs. Un, lai medības notiktu, kādam tās ir jāvada! 

Kāpēc tu esi mednieks?

Tāpēc, ka man tas patīk. Tāpēc, ka tas man šķiet dabiski. Nevis izdomāts vai iemācīts, bet kaut kas tāds, kas vienkārši ir manī jau no bērnības.

Droši vien liela nozīme bija arī videi, kurā uzaugu. Mans vectēvs bija mežsargs, un bērnībā es ļoti daudz laika pavadīju pie viņa Tadenavas pusē. Praktiski visas vasaras dzīvoju turpat, meža tuvumā. Pie vectēva brauca mednieki, bieži vien no Rīgas, un es to visu redzēju – sarunas, gatavošanos, attieksmi pret mežu, pret dzīvniekiem. Man, mazam puikam, tas viss iesūcās asinīs.

