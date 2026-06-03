Jaunākajā podkāsta epizodē tiekamies SIA "Ieroči" veikalā un sarunājamies ar mednieku Jāni Misiņu par aktuālajām norisēm medību pasaulē.
Runājam par lāčiem un sabiedrības attieksmi pret tiem, par aļņu populāciju, plēsēju ietekmi medību platībās, kā arī par novērojumiem un tendencēm dabā. Diskutējam arī par to, kā pieaugošais lielo plēsēju skaits ietekmē medniekus un lauku cilvēku ikdienu.
Sarunas noslēgumā pievēršamies kādai īpaši svarīgai tēmai – mednieku kolektīvu lomai sabiedrībā. Medību klubi daudzviet Latvijā ir ne tikai medību organizatori, bet arī vietējās kopienas centrs, kas apvieno cilvēkus, uztur tradīcijas un palīdz saglabāt dzīvu lauku vidi.
Epizodē piedalās arī SIA Ieroči pārstāvji, kuri stāsta par šaušanas sacensībām, Izaicinājuma kausu un citām aktualitātēm šaušanas sportā.
Skaties jaunāko epizodi jau tagad!
Staltbriedis ar slotu dzen prom alni un mednieku kluba sociālā funkcija! “Šauj garām!” #338 epizode
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