Pēc tam, kad Latvijas komanda no Igaunijas atgriezās kā divkārtējie Eiropas čempioni kombinētajā medību šaušanā, uz sarunu aicinājām komandas dalībnieku Mārtiņu Gaņģi. Runājam, protams, pa šaušanas sportu, piedzīvoto, emocijām, sasniegumiem.
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Kad kā alķīmiķi – no brozas zeltu taisa! Papīra mērķi apēst nevar! “Šauj garām!” #345 epizode
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