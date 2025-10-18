Šveices uzņēmums "Ecorobotix" ir radījis revolucionārus kultūraugu apstrādes algoritmus, kas ievērojami uzlabo lauksaimniecības efektivitāti.
Viņu izstrādātāīpaši precīzā izsmidzināšanas tehnoloģija ļauj dārzeņu audzēšanā izmantot neselektīvus herbicīdus, precīzi mērķējot uz nezālēm un samazinot vajadzību pēc manuāla darba. Šī pieeja palielina rentabilitāti un palīdz saudzēt vidi.
Jaunie algoritmi jau ir pieejami iepriekšējai pasūtīšanai un tiks plaši ieviesti no 2026. gada marta, sākotnēji orientējoties uz tādiem dārzeņiem kā brokoļi un ziedkāposti.
Papildu inovācijas ietver:
- Precīzu salātu un brokoļu retināšanu, kas samazina darbaspēka izmaksas un palielina ražas apjomu.
- Volunteer Potato algoritmu burkāniem, kas piedāvā risinājumu tradicionāli darbietilpīgajai dārzeņu audzēšanas problēmai.
Turklāt uzņēmuma Plant-by-Plant™ mākslīgais intelekts ir būtiski uzlabojis augu atpazīšanu – tas spēj atšķirt dažādu veidu augus, tostarp viendīgļlapjus un divdīgļlapjus, nodrošinot vēl precīzāku apstrādi.
Ecorobotix turpina attīstīt jaunus algoritmus dažādiem kultūraugiem, aicinot lauksaimniekus piedalīties šo nākotnes tehnoloģiju testēšanā.
