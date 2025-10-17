"AGCO Corporation" jaunās paaudzes 'Air Max Precision' izkliedētājiem raksturīga paaugstināta produktivitāte un precizitāte.
Jaunā 27 metru strēle un divu sekciju vadība ļauj izkliedēt dažādas sēklas un mēslošanas līdzekļus ar atšķirīgu intensitāti.
F1 un F2 modeļi piedāvā dažādas konfigurācijas. F1 ir vienas sekcijas konteiners, bet F2 ir divi konteineri materiāla atdalīšanai. F2 ietilpība ir 10 kubikmetru, bet F1 – 10,3 kubikmetri.
Lai uzlabotu vadības precizitāti, ir ieviesti jauni sensori ar frekvenci 880 impulsu uz apgriezienu, kas ļauj izkliedēt no 22,4 līdz 1345 kilogramiem uz hektāru.
Tas paplašina darbības iespējas, ļaujot izmantot galvenās tvertnes mikrotvertņu vietā. Pēc ražotāja teiktā, jaunie izkliedētāji nodrošina lielāku jaudu un precizitāti.
