Ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanas un darbu efektivitātes pieauguma nodrošināšanai, kā arī lai risinātu aktuālo darbaspēka trūkumu meža nozarē, AS "Latvijas valsts meži" (LVM) turpina inovāciju ieviešanu meža apsaimniekošanā, uzsākot jaunaudžu kopšanu ar kompaktiem jeb nelieliem harvesteriem. Par šiem jaunumiem stāsta LVM mežkopības darbu eksperts Juris Katrevičs.
Iespējas
Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā (LVMI) "Silava" 2017. gadā veica pētījumu par harvesteru, kas aprīkots ar jaunaudžu kopšanai paredzētām zāģripas galvām. Vienlaikus tika pētīta šīs darba metodes efektivitāte. Patlaban pēdējais jaunaudžu kopšanas tests tika veikts 2023. gada nogalē, kad jaunaudžu kopšana tika veikta dažāda sastāva audzēs gan lapu, gan bezlapu stāvoklī. Rezultāti liecināja, ka šāds darba veids ir efektīvs un ieviešams.
Šogad tika izsludināts atklāts konkurss mašinizētai jaunaudžu kopšanai līdz 2029. gadam Dienvidkurzemes un Vidusdaugavas reģionā. Katram pakalpojuma sniedzējam 2025. gada jaunaudžu kopšanas darbu izpildes sezonā ir iespēja izkopt 100 ha jaunaudžu.
Turpmākos četros līguma darbības gados ar vienu mašīnu tiek plānots izkopt 210 ha jaunaudžu gadā.
Mašinizēto jaunaudžu kopšanu plānots veikt tajās audzēs, kurās jau iepriekš veikta sastāva kopšana. Turklāt, kāpinot jaunaudžu kopšanas mašinizācijas apjomus, vienlaikus tiek veicināta šā pakalpojuma segmenta attīstība, ļaujot ienākt tirgū arvien plašākam pakalpojumu sniedzēju lokam un nodrošinot plašākas izaugsmes iespējas meža darbu veicējiem.
Arī ilgtermiņa sadarbības partneris mežkopības pakalpojumu sniegšanā, kas līdz šim strādājis ar rokas darba rīkiem, atzīst, ka mašinizētas jaunaudžu kopšanas konkurss licis paskatīties uz mežkopības darbu izpildi plašākā mērogā. Tāpēc, izvērtējot ilgtermiņa ieguvumus, esot iesniedzis savu piedāvājumu, lēšot, ka iegūtā pieredze būs uzņēmuma priekšrocība turpmāk.
Uzlabojas augšanas apstākļi
Jūlijā ik gadu valsts mežos tiek atsākta intensīva jaunaudžu kopšana, lai izveidotu augšanas apstākļiem piemērotu audzes sastāvu un uzlabotu koku augšanas apstākļus, veidojot veselīgas, noturīgas, pēc iespējas vienmērīgākas audzes. Kvalitatīvi veikta jaunaudžu kopšana samazina arī sniega un vēja bojājumu riskus un ļauj samazināt nākotnes mežizstrādes izmaksas. Pavasara un vasaras periodā jaunaudžu kopšanas darbi netiek veikti putnu aizsardzībai izveidotajos mikroliegumos un to buferzonās, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ūdeņu un purvu aizsargjoslās. Ierasti jaunaudžu kopšanai izmanto krūmgriezi un motorzāģi.
2024. gadā LVM veica jaunaudžu kopšanas darbus kopumā 40 000 ha platībā. Lai plānoto jaunaudžu kopšanas apjomu paveiktu deviņu mēnešu laikā, darbā tiek iesaistīti vairāk nekā 500 cilvēku, kuri ikdienā dodas uz mežu, lai veiktu plānotos darbus ar meža kopšanas instrumentiem. Šogad LVM plāno veikt jaunaudžu kopšanu 35,7 tūkstošu hektāru apjomā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem