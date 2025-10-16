Kā atjaunot vecus ceriņus? Vai jāatstāj celmiņi vai jānogriež līdz zemei? Jautā Laimdota Z. Konsultē APP Dārzkopības institūta Ģenētikas un selekcijas nodaļas vadošā pētniece Sarmīte Strautiņa. 

Daudziem ceriņi saistās ar pavasara smaržām un krāšņām violetām vai baltām ziedu kupenām. Tomēr, gadiem ejot, pat viskuplākie krūmi var zaudēt savu dekorativitāti un ziedēt arvien mazāk. Par to, ka pienācis laiks atjaunot krūmus, liecina īsi pieaugumi, kuri sasniedz vien dažu centimetru garumu, un sīkas ziedkopas. Par laimi, ceriņus iespējams viegli atjaunot.

Kad atjaunot

Labākais laiks ceriņu atjaunošanai ir agrs pavasaris pirms lapu plaukšanas, jo tieši tad krūms vislabāk pacieš stipru apgriešanu un spēj ātrāk atjaunoties.

