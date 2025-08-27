Biedrība Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija (BLSDAA) šogad svin 25 gadu jubileju. Staltbriežu un dambriežu ciltsdarba programmas tās paspārnē uzsāktas 2004. gadā. Savukārt briežsaimniecība "Zemitāni" izveidota 2003. gadā un briežu ciltsdarbam pievienojusies jau 2006. gadā. Tā pieder uzņēmējam Dr. biol. Guntim Belēvičam un uzskatāma par vienu no vecākajām un pašreiz ir arī lielākā saimniecība starp asociācijas biedriem.

Pieturas punkti skaitļos un faktos

Saimniecība pastāv jau 22 gadus un 19 no tiem tajā nodarbojas ar staltbriežu un dambriežu ciltsdarbu. Uz šāgada 1. janvāri Lauku atbalsta dienestā SIA "Zemitāni" reģistrēti 959 staltbrieži, tostarp 496 vaislai, 85 dambrieži, no kuriem 53 vaislai, un 40 stirnas. Stirnas dārzā vienkārši dzīvo savu dzīvi, un īpaša uzmanība tām pievērsta netiek. No saimniecības aptuveni 900 hektāriem 680 ha ir iežogoti un sadalīti safari parka zonā un fermas zonā. Fermas zonas platība ir aptuveni 100 ha. Savukārt safari zona sadalīta divās lielās daļās, lai briežus varētu pārmaiņus ganīt gan vienā, gan otrā un ļautu ganību zālei pietiekami ataugt, kā arī to pēc vajadzības piesētu ar zālāju sēklu maisījumu. Galvenais olbaltumvielu avots parka daļas zālājā ir āboliņš.

Savukārt fermas daļa sadalīta vairāk nekā 10 aplokos, ko savieno koridori. Tās centrā ir betonēts laukums briežu barošanai ziemā un atsevišķa ēka, kurā tiek ievietoti briežu teļi ziemošanai un kurā atrodas briežu šķirošanas iekārtas. 

 

