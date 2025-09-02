Lai palielinātu apsaimniekoto bioloģiski vērtīgo zālāju platību un atgrieztu aizaugušās zālāju biotopu platības apsaimniekošanā, nodrošinot un palielinot augu un putnu sugu dzīvotņu platību, šo zālāju atjaunošanai būs pieejams atbalsts trīs miljonu eiro apmērā, otrdien, 2. septembrī nolēma valdība.
Zemkopības ministrijā (ZM) informē, ka atbalsta programmā 1,7 miljonus eiro veidos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums, bet 1,3 miljonus eiro - valsts budžeta līdzfinansējums.
Ministrijā skaidro, ka zālāju biotopus Latvijā dažkārt apsaimnieko neatbilstoši, pamet vai pārveido citos zemes lietošanas veidos, tāpēc paredzēts atbalsts to atjaunošanai.
Atbalstam pieteiktajai platībai jābūt vismaz 0,3 hektāriem, un viena poligona platībai - vismaz 0,1 hektāram.
Projekti jāīsteno divu gadu laikā.
Ar zālāju biotopu atjaunošanu saistītās izmaksas tiks segtas kā vienības izmaksas 1900 eiro apmērā par vienu atbalsttiesīgās platības hektāru. Atbalsta intensitāte ir 90% no projekta attiecināmajiem izdevumiem, un atbalsta pasākumā ir pieejams avanss līdz 50% no projekta kopējā publiskā finansējuma.
Pēc projekta īstenošanas pretendentam būs jāturpina apsaimniekot atjaunoto platību un to uzturēt labā stāvoklī, ieviešot lauku attīstības pasākumu "Zālāju biotopu apsaimniekošana". Ja atbalsta saņēmējs šo prasību neievēros, Lauku atbalsta dienests būs tiesīgs jau izmaksātajam publiskajam finansējumam piemērot finanšu korekcijas, pieprasot daļēji atmaksāt atbalstu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu