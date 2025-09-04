Dienvidkorejas ražotājs "Kioti" ir ieviesis jaunus HX 1303 un 1403 traktoru modeļus kā veco HX 1201 un HX 1401 modeļu pēctečus.
Jaunie Kioti HX 1303 un 1403 ir tehniski identiski viens otram. Vienīgā atšķirība ir maksimālajā dzinēja jaudā – attiecīgi 130 un 140 ZS. Tas norādīts zīmola tīmekļa vietnē.
Jaunā HX 03 sērija ir HX 01 sērijas pēctecis, kas Eiropā tika ieviesta 2022. gada novembrī. Jaunie Kioti HX 1303 un 1403 traktori ir aprīkoti ar Daedong dzinēju, astoņu pakāpju Powershift pārnesumkārbu, ērtu kabīni un augstas veiktspējas hidrauliku (tagad 119 litri minūtē).
Traktora kabīnē ir arī jauns 12,3 collu skārienekrāns ar kameras funkcijām. Tajā pašā laikā HX03 izmēri, kabīne un salons ir gandrīz tādi paši kā HX01. Tas, kas to patiešām atšķir, ir plašā rūpnīcas garantija, kā arī vēl 5 gadu garantija jauno traktoru transmisijai.
Jāatzīmē, ka Kioti gandrīz visas detaļas, tostarp kabīni, dzinēju un priekšējo asi, ražo paši. Deadong ir mātesuzņēmums, kas pastāv kopš 1947. gada. Kioti ir zīmols, ar ko Daedong eksportē savu produkciju.
Paredzamās cenas joprojām nav zināmas, priekštecis HX 1201 2023. gadā maksāja aptuveni 75 000 eiro.
