Nepieciešams izgatavot jaunu akas vindu. No kāda koka izgatavot, kad labāk zāģēt (Mēness fāze)? Akas augšdaļa veidota no apses. Kā no akas izcelt tajā iekritušu metāla spaini? Jautā Elīna Līgatnē. Konsultē "Rob&Wood design works" īpašnieks Roberts Vīksniņš.

Lai ūdeni izsmeltu no akas, vajadzīgs drošs, pārdomāti būvēts mehānisms. Mūsdienās daudzās akās tiek uzstādīts elektriskais ūdenssūknis, taču tradicionālie ūdens smelšanas risinājumi ne vien labi izskatās, bet arī nepievils.

Pret aku ar pietāti

Aku meistars Roberts Vīksniņš stāsta, cik nepatīkami ir dzirdēt daudzu vēlmi aku aizbērt ar būvgružiem un augsni, nevis lēni un nesteidzīgi to atjaunot. Aka īpašumā ir liela vērtība – par to rūpējoties, ūdens vienmēr būs tīrs un baudāms.

