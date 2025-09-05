Šā gada meteoroloģiskie apstākļi ar vēso un mitro laiku ir bijuši vīnogām īpaši nelabvēlīgi un veicināja slimību izplatību.“Pie mums jūnijā lija gandrīz katru dienu, bet visā vasarā sausuma periodi bija vien piecas, sešas dienas. Pārmērīgā mitruma dēļ vīnogas birst nost no ķekariem, bet krūmi mālainajā augsnē burtiski slīkst,” stāsta vīnogu audzētavas "Skāduļi "īpašniece Jana Drēviņa. 

Īstā miltrasa (Uncinula necator)

Bojā gan ogas, gan dzinumus. Slimības skartās ogas vairs neienāksies, tāpēc tās ieteicams noņemt, lai augs varētu vieglāk nobriedināt dzinumus un sagatavoties nākamajai sezonai. Profilaksei svarīgi noņemt lapas ap ogām, galotņot vīnogas un izlauzt paduses dzinumus. Tas uzlabo gaisa cirkulāciju un samazina slimību izplatību. Slimību ierobežošanai var izmantot VitiSan, Kingfol S (sēru saturošs preparāts) vai Topaz

Mājas apstākļos efektīvs ir arī sodas šķīdums (2 ēdamkarotes uz 10 litriem ūdens), kas gan biežo lietavu dēļ jāatkārto katru nedēļu. 

