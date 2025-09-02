Partly cloudy 20.3 °C
#aal #kaitēkļi #sēklas #stādi

VAAD: Nepārbaudīts sēklas materiāls, inficēta augsne — kļūda, kas maksā dārgi

LASI.LV / Latvijas Mediji
2025. gada 01. septembris, 11:40
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 01. septembris, 11:40
Tomātu brūnplankumainības vīruss.
Tomātu brūnplankumainības vīruss.
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Nakteņu dzimtas augu karantīnas organismi ir ne tikai mikroskopiski — tie var izrādīties arī ārkārtīgi dārgi. Piemēram, stādot kartupeļus no veikala vai “no kaimiņa”, var neapzināti izplatīt karantīnas slimības, kas vēl gadiem var padarīt augsni nepiemērotu audzēšanai. To spilgti apliecina pieredze visā Eiropā, informē Valsts Augu aizsardzības dienesta (VAAD) Augu karantīnas departamenta direktore Gunita Šķupele.

Latvijas klimatā kartupeļi, tomāti, baklažāni, paprika un citi nakteņu dzimtas augi ir neatņemama dārzeņkopības daļa gan lielajās saimniecībās, gan piemājas dārzos. Taču līdzās tam, cik būtisks šis kultūraugs ir mūsu pārtikas grozam, tikpat svarīgi ir apzināties – šo dārzeņu audzēšana, izmantojot nepārbaudītu vai nezināmas izcelsmes sēklas materiālu, var radīt nopietnus draudus augu veselībai un lauksaimniecības ilgtspējai.

No visiem kultūraugiem tieši kartupeļi un tomāti ir visbiežāk pakļauti bīstamu slimību riskam. Kartupeļus un tomātus var bojāt gan neregulēti kaitīgie organismi, tādi kā lakstu puve (Phytophthora infestans), kartupeļu lapgrauzis (Leptinotarsa decemlineata), gan augu karantīnas organismi.

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), lai savlaicīgi atklātu iespējamos kaitējumu un novērstu karantīnas organismu izplatību, veic augu karantīnas organismu apsekojumus visā Latvijas teritorijā.

Kas ir karantīnas organismi un kāpēc tie ir bīstami?

“Karantīnas organismi ir tādi augiem kaitīgie organismi, kas valstī nav sastopami, lai arī to attīstībai ir labvēlīgi apstākļi, vai tie ir ierobežoti izplatīti un tiek aktīvi apkaroti. Tie var radīt nepieņemamu ekonomisku, ar vidi saistītu vai sociālu ietekmi. Lai kaitīgo organismu definētu kā karantīnas organismu, ir jāveic zinātniski pamatota kaitīgā organisma riska analīze, kur izvērtē gan tehnisko/zinātnisko informāciju, gan ekonomiskos pierādījumus, lai noteiktu, vai organisms ir aktīvi jāapkaro un kādi fitosanitārie pasākumi jāpiemēro. Noteikt, vai šis ir vai nav karantīnas organisms, var tikai laboratorijā, jo daudziem organismiem ir līdzīgas pazīmes”, skaidro Gunita Šķupele.

“Ja, piemēram, kartupeļiem konstatē karantīnas organismu, piemēram kartupeļu tumšo gredzenpuvi (Ralstonia solanacearum), kas ir baktērija, kura spēj samazināt kartupeļu ražu līdz pat 50 procentiem, tie ir jāiznīcina pilnībā, jo jaunā vidē tie sastopas ar vāju vai nekādu dabisko pretestību, un šo organismu izplatība var būt ļoti strauja. Šie organismi apdraud gan ražas, gan apkārtējo vidi un pat kaimiņu saimniecības. Tāpat arī augsne vēl vairākus gadus ir nederīga attiecīgajai kultūrai,” piemin G. Šķupele.

Kartupeļu gredzenpuve.
Kartupeļu gredzenpuve.
Foto: No "Agro Tops" arhīva / Latvijas Mediji

Vienīgā aizsardzība – sertificēts stādāmais materiāls

Mazdārziņos bīstamākais ieradums ir stādīt kartupeļus no tirgus vai izmantot pašu audzēto sēklu gadiem ilgi, kas veicina slimību uzkrāšanos un izplatību. Tas pats attiecas uz tomātu sēklu izmantošanu no veikalā pirktiem augļiem vai pasūtījumiem no trešajām valstīm.

VAAD aicina audzētājus izvēlēties tikai sertificētu un pārbaudītu sēklas materiālu, kam pievienota augu pase – tas ir apliecinājums, ka sēkla ir audzēta drošos apstākļos un atbilst visām noteiktajām prasībām. Turklāt aicinām:

  • neizmantot kartupeļus stādīšanai (īpaši veikalā iegādātos vai no ārvalstīm ievestos pārtikas kartupeļus);
  • regulāri mainīt sēklas materiālu – ieteicams ik pēc 3–4 gadiem;
  • pat stādot sertificētu un pārbaudītu sēklu, saglabāt iepakojumu, lai neveiksmīgas ražas gadījumā ir pierādījums un iespēja rīkoties, sazinoties ar atbildīgajām iestādēm;
  • uzraudzīt laukus un, konstatējot aizdomīgus simptomus, nekavējoties informēt VAAD.
Kartupeļu vēzis.
Kartupeļu vēzis.
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Citu valstu pieredze

Pieredze citās valstīs rāda, cik būtiski ir izmantot tikai drošu un pārbaudītu sēklas un stādu materiālu – 2022. gadā Lielbritānijā tumšās gredzenpuves (Ralstonia solanacearum) uzliesmojuma dēļ iznīcināti vairāk nekā 50 ha kartupeļu.

2021.–2023. gadā Polijā vairākkārt konstatēti slimību perēkļi, kas saistīti ar nezināmas izcelsmes tomātu un paprikas stādiem, kā rezultātā noteikti eksportierobežojumi. Tikmēr Nīderlande un Somija pēdējo gadu laikā veiksmīgi izvairījušās no slimību uzliesmojumiem, pateicoties stingrai stādu un sēklu kontrolei un profilakses pasākumiem.

Tomātu brūnplankumainības vīruss.
Tomātu brūnplankumainības vīruss.
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Tomātu brūnplankumainības vīruss (ToBRFV) pirmo reizi ticis konstatēts 2014. gadā Izraēlā. Nokļūstot vienā siltumnīcā, gada laikā tas izplatījās pa visu valstī un šobrīd izplatījies jau daudzās citās valstīs. Vīruss tiek konstatēts arī sēklās, visbiežāk ievestās no Ķīnas, Izraēlas, Peru, Indijas, Turcijas.

Būtu jāzina, ka Nīderlandē un Polijā ir konstatēti sēņu slimības Synchytrium endobioticum jauni perēkļi, kas var izraisīt kartupeļu vēzi. Latvijā šī sēne pirmo reizi konstatēta 1948. gadā, bet 2016. gadā fitosanitārie pasākumi tika atcelti un pie mums vairs nav kartupeļu vēža. Tomēr arvien tiek testēti augsnes paraugi, jo slimības sporangiji augsnē saglabājas ļoti ilgi (līdz pat 20 gadiem).

Ar kartupeļiem iespējams ievazāt arī kartupeļu bālo cistu nematodi (Globodera pallida) un zeltīto kartupeļu cistu nematodi (Globodera rostochiensis). Abas nematodes ir izplatītas visā pasaulē un arī Eiropā – Vācijā, Nīderlandē, Igaunijā un citur. Liela bālās cistu nematodes koncentrācija augsnē var izraisīt ražas samazināšanos līdz pat 80 procentiem. Šī nematode cistu stadijā (tur atrodas nematožu oliņas ar kāpuriem) dzīvotspēju augsnē var saglabāt līdz pat 20 gadiem, tāpēc to ir ļoti grūti ierobežot.

Ja ir aizdomas – nebaidies ziņot!

Ar atbildīgu rīcību šodien mēs sargājam ne vien šī gada ražu, bet arī nākotnes iespējas. Atpazīt karantīnas organismu pēc izskata var būt sarežgītī – to var apstiprināt tikai laboratorija. “Par problēmām dārzā – puve, vīšana, slikta raža, kukainis, ko neatpazīsti – konsultējies ar speciālistiem, ja nav iespējams vizuāli atpazīt problēmu, nogādā paraugu mūsu Nacionālā fitosanitārā laboratorijā, kur veiksmi testēšanu. Ja rodas aizdomas par karantīnas organismu klātbūtni informē tuvāko VAAD reģionālo nodaļu. Mēs atbrauksim, apskatīsim, vajadzības gadījumā ņemsim paraugus laboratoriskai testēšanai,” skaidro G. Šķupele.

***No 12. maija Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) sadarbībā ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) un Eiropas Komisiju (EK) turpina izglītojošu kampaņu “Augu veselība dzīvībai” jeb #PlantHealth4Life, kas aicina aizdomāties par to, kā mūsu izvēles ikdienā ietekmē augu veselību, pārtikas drošību un vidi nākamajām paaudzēm.

Tēmturi
