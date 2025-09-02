Beļģijas lauksaimniecības tehnikas ražotājs "Dewulf" atjauninājis divrindu burkānu novākšanas pašgājējkombainu ZB2 ar pacelšanas mehānismu no augšas.
Cita starpā mašīna ir saņēmusi ietilpīgāku bunkuru sakņaugu uzglabāšanai. Tas norādīts zīmola tīmekļa vietnē.
Kā minēts, modernizētajam ZB2 ir vēl lielāka bunkura ietilpība – 10 m³, kas ir par 10% vairāk nekā iepriekšējā versijā. Tā kā bunkuram tagad ir fiksēta priekšējā daļa, tas vairs nav pilnībā jāpaceļ izkraušanai.
Tas ļauj vienlaikus novākt un izkraut ražu braukšanas laikā, nepārtraucot ražas novākšanas procesu (izkraušanas konveijers vairs nav jāsaloka izkraušanas laikā).
Turklāt ražotājs ir pārvietojis izkraušanas punktu par metru tālāk no mašīnas. Tas nodrošina daudz lielāku atstarpi starp kombainu un trešās puses aprīkojumu. Izkraušanas gliemežtransportieris ir pielāgots konstrukcijai, tāpēc mašīna tagad apstrādā produktu saudzīgāk. Ar maksimālo izkraušanas augstumu 4100 mm un minimālo 1480 mm ZB2 nodrošina maksimālu elastību uz lauka.
Mašīna ir saņēmusi tādu pašu reversīvo nažu komplektu kā Dewulf sakņu kultūru novākšanas kombaini ZK4 un GK3. Pēc ražotāja teiktā, šis nažu komplekts apvieno lielu griešanas ātrumu, nebojājot kultūraugu. Audzētājiem, kas novāc ražu sarežģītos apstākļos, ZB2 papildus piedāvā uzlabotu ražas novākšanas tīkla bloku. Tagad tas ir veidots divās daļās un ietver papildu tekni uzlabotai tīrīšanai. Jaunā piekare nodrošina bloka stabilitāti un precīzi uztur nepieciešamo ražas novākšanas dziļumu.
Turklāt sijāšanas elements tagad sastāv no trim siksnām, kas ir nospriegotas trijās vietās, lai novērstu slīdēšanu un pagarinātu tā kalpošanas laiku. ZB2 aizmugurējā ass ir modificēta, lai pielāgotos vai nu trīsstūrveida sliedēm (90°), vai riteņiem. Stūres leņķis paliek fiksēts 12° neatkarīgi no konfigurācijas, un pārslēgšanās no kāpurķēdēm uz riteņiem (vai otrādi) ir ļoti vienkārša, pateicoties speciālu paplākšņu izmantošanai starp asi un mašīnas rāmi.
Iepriekš ražotājs ziņoja, ka Dewulf laiž klajā jaunu piekabināmu burkānu novākšanas mašīnu ar augšējo pacelšanas tipu GK3.
