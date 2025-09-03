Savā Itālijas rūpnīcā Tivoli netālu no Romas uzņēmums "Trelleborg" prezentējis TM800 PowerFlex – jaunu riepu, kas paredzēta maksimālas produktivitātes nodrošināšanai dažādos lietojumos, tostarp lauksaimniecībā.
Šis risinājums ir piemērots moderniem traktoriem, kas darbojas ekstremālos ekspluatācijas apstākļos – rakstīts uzņēmuma oficiālajā preses relīzē.
TM800 PowerFlex riepa ir paredzēta, lai apvienotu veiktspēju uz lauka ar diezgan labu vadāmību uz ceļa. Dizains ir balstīts uz dubultu protektora rakstu (ProgressiveTraction dizains), kas kombinācijā ar VF-PFO nodrošina labu saķeri, samazinātu augsnes sablīvēšanos un samazinātu degvielas patēriņu prasīgos lauksaimniecības lietojumos.
Kā minēts relīzē, jaunā centrālā riba, kas pārņemta no ceļa riepu ģeometrijas, ir izstrādāta,
lai panāktu lielāku stabilitāti, stūrēšanas precizitāti un braukšanas komfortu transportēšanas laikā, nodrošinot veiktspēju visos darba apstākļos – no lauka līdz ceļam.
Jaunā riepa ir pieejama 650/65R38 un 540/65R28 izmēros, un būšot pieejami arī citi izmēri, prezentācijā uzsvēra Trelleborg pārstāvji.
Trelleborg piedāvā arī jaunu 5000 stundu garantiju ProgressiveTraction TM1060, TM1000, TM900 un TM800 modeļu aizmugurējās ass riepām.
