Ar jauno "Solitair PT" Lemken piedāvā jaudīgu un praktisku sējmašīnas kombināciju ar rotācijas ecēšām, kas nosaka jaunus standartus sējā – apgalvo ražotājs.
Mašīna esot paredzēta lauksaimniekiem un darbuzņēmējiem, kuri vēlas strādāt ekonomiski un efektīvi plašā augsnes apstākļu klāstā, tā izceļas ar precizitāti, komfortu un perfektu sēklas gultnes sagatavošanu, kas ir būtiska vienmērīgai lauka dīgšanai.
Integrētā Zirkon rotācijas ecēša ir aprīkota ar četriem zaru turētājiem uz katru darba platuma metru. Pateicoties īpašajam zaru izvietojumam un hidrauliskajai dziļuma regulēšanai, kas ir standartaprīkojumā, tā nodrošina vienmērīgu drupināšanu un nepārtrauktu augsnes plūsmu visos apstākļos.
Darba dziļumu, rotora ātrumu un kustības ātrumu var regulēt individuāli. Tas ļauj Solitair PT strādāt ātri un plaši seklā dziļumā vai dziļi un intensīvi atkarībā no augsnes prasībām un augsnes apstrādes metodes. Izlīdzināšanas stieni var regulēt hidrauliski vai mehāniski, tādējādi nodrošinot nemainīgi augstas kvalitātes rezultātus.
Solitair PT ir aprīkots ar liela tilpuma metāla tvertnēm. Ir pieejama vai nu viena tvertne ar 4400 litru tilpumu, vai dubultā tvertne ar 5100 litru tilpumu (40:60 sadalījums). Pateicoties korozijizturīgajām sastāvdaļām un integrētajai maisīšanas vārpstai, modulārā dozēšanas sistēma vienmēr darbojas droši, pat strādājot ar dažādām sēklām vai mēslošanas līdzekļiem.
Solitair PT pamatā ir lemešu stienis ar paralelograma vadītiem dubultajiem disku lemešiem, kas pieejami kā OptiDisc M (lemešu spiediens līdz 45 kg) vai OptiDisc H (lemešu spiediens līdz 70 kg).
Lemešu spiedienu var regulēt mehāniski vai hidrauliski neatkarīgi no sēšanas dziļuma – galvenā priekšrocība, strādājot mainīgos augsnes apstākļos un lielā ātrumā.
Sēklu izvietojumu var vēl vairāk uzlabot ar iepriekšejošu trapeces formas blietētājveltni, kas nodrošina optimālu sēklas un augsnes kontaktu. Rezultāts – perfekta un ātra kultūraugu dīgšana.
Solitair PT ir paredzēta maksimālai lietderībai ikdienas lietošanā. Tās garais jūgstienis ļauj veikt asus pagrieziena manevrus pat ar platiem traktoriem. Tādi rīki kā vadošais riepu blietētājs vai traktoru riteņu pēdu irdinātāji ļauj mērķtiecīgi pielāgoties jebkurai situācijai.
