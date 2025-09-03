Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu, ka, ņemot vērā nelabvēlīgos laikapstākļus 2025. gadā, ir pieļaujamas atkāpes, saimniekojot un ievērojot dažādus nosacījumus, lai saņemtu platību maksājumus.
Viena no atkāpēm ir saistīta ar prasību par dažādu zālāju nopļaušanu un novākšanu – 2025. gadā tie nav jānopļauj un jānovāc. Lauku atbalsta dienests (LAD) šogad, izskatot platību maksājumu iesniegumus, nevērtēs neatbilstības gadījumos, kad netiek ievēroti tiešo maksājumu un agrovides pasākumu noteiktie zālāju noganīšanas vai nopļaušanas termiņi.
Lauksaimnieks šo platību noganīšanu vai nopļaušanu varēs veikt jebkurā laikā pēc ārkārtas apstākļu iedarbības beigām.
Tāpat lauksaimniekam nav jāziņo LAD par ārkārtas apstākļiem, kas ietekmē bioloģiski vērtīgā zālāja apsaimniekošanu.
Par atbalsttiesīgām tiešo maksājumu saņemšanai un lauku attīstības intervencēm – "Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām", "Bioloģiskā lauksaimniecība", "Zālāju biotopu apsaimniekošana" – 2025. gadā tiks atzītas arī tās aramzemē sētās zālāju, tīrsējā sētās tauriņziežu un ilggadīgo zālāju platības, kas nebūs noganītas vai nopļautas līdz noteikumos noteiktajiem termiņiem.
Gadījumos, ja lauksaimnieks būs iesniedzis LAD informāciju par salnu un lietavu postījumiem, varēs neievērot vairākus labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumus un divu ekoshēmu nosacījumus. Netiks ņemts vērā, ja netiks nodrošināta augu veģetācija no 1. oktobra līdz 15. martam vai ziemāju un starpkultūru sēja nebūs veikta perpendikulāri nogāzes krituma virzienam (LLVS 5).
LAD nepiemēros sankcijas, ja netiks nodrošināts augsnes pārklājums (sēti kultūraugi, zālāji) vai pēc kultūraugu novākšanas platība tiks apstrādāta, nesaglabājot minimālo augsnes pārklājumu ziemā (LLVS 6), nav jāievēro arī augu maiņas nosacījumi (LLVS7). Ir pieļaujams, ka tiek aparts vai lobīts zālāju lauks, ja saimniekojot ir iebrauktas dziļas rises, bet šādos gadījumos nepieciešams sagatavot fotomateriālu ar lauku.
2025. gadā ir pieļauts dažādu divu zaļmēslojuma augu maisījums, nevērtējot sugas. Var mainīt laukus, kur tiks iesēta starpkultūra. Ja kādā laukā nav iespējams iesēt starpkultūru, lauku drīkst atsaukt no atbalsta saņemšanas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem