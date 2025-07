Kādos gadījumos Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) izsniedz datus par konkrētu personu pensijām? VSAA datu aizsardzības speciālists Uldis Vītoliņš "Latvijas Avīzei" skaidro, ka aģentūra izsniedzot datus par konkrētu personu pensiju tikai pašai personai vai tās likumīgajam pārstāvim uz pilnvaras vai pārstāvības pamata. Trešajām personām informācija varot tikt izsniegta tikai tādā gadījumā, ja to paredz likums. Piemēram, to drīkst izsniegt tiesībsargājošajām iestādēm, tiesām vai Valsts kontrolei, ja tā ir nepieciešama šo iestāžu funkciju nodrošināšanai. Pie šiem datiem var tikt arī VSAA darbinieki, ja tie vajadzīgi darba pienākumu izpildei un tam ir nepieciešamais pamatojums. Tātad labklājības ministrs nav to skaitā, kuram ir šādas tiesības.

Bet kā VSAA pārbauda, vai kāds darbinieks, kuram nav tiesību iegūt privātpersonu datus par pensijām, tomēr pie tiem tiek?

Ministrs Reinis Uzulnieks apgalvoja, ka viņš informāciju par lielākās pensijas saņēmēju dabūjis no trešajām personām.

Pastāv taču varbūtība, ka to varēja nodot arī kāds no aģentūras darbiniekiem. Taču Uldis Vītoliņš centās pārliecināt, ka tas neesot iespējams. VSAA esot stingra iekšējā kontroles sistēma, lai novērstu nepamatotu piekļuvi personalizētai informācijai. Aģentūra uzturot pieejas reģistrus, kuros tiekot reģistrēta katra darbinieka piekļuve personas datiem. Pieejas žurnāli ļaujot identificēt, kad kurš darbinieks un kādiem datiem ir piekļuvis. Šie reģistri tiekot regulāri pārskatīti, kā arī tiekot veiktas iekšējas un ārējas audita pārbaudes. Ja rodas aizdomas par neatļautu piekļuvi, tiekot uzsākta iekšējā izmeklēšana. Atsevišķos gadījumos esot konstatēti pārkāpumi, kas nodoti Datu valsts inspekcijai. Par prettiesisku datu izpaušanu darbiniekam varot piemērot disciplinārsodu, darba attiecību izbeigšanu, kā arī var iestāties administratīvā vai pat kriminālatbildība.

Sajaucis vienu miljonu ar 105 300 eiro

2. Vai tiešām lielākās pensijas saņēmējs joprojām iemaksā gadā vienu miljonu eiro sociālajās iemaksās? "Latvijas Avīzei" jau rakstījusi - lai novērstu iespēju nākotnē uzkrāt neierobežoti lielu vecuma pensiju, savulaik Latvijā jau tika noteikti iemaksu griesti, kas darbojas joprojām.

No 2016. gada Latvijā ieviests solidaritātes nodoklis, kas piemērojams ienākumiem, kuri pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu (VSAOI) maksimālo apmēru. No 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim spēkā bija tiesību norma, saskaņā ar kuru daļa no šī nodokļa ieskaitīja valsts pensiju speciālajā budžetā un reģistrēja nodokļa maksātāja personīgajā kontā pensiju 1. līmenim. Tas ļāva palielināt pensiju arī par iemaksām, kas pārsniedza noteikto VSAOI maksimālo apmēru. Bet no 2021. gada 1. janvāra solidaritātes nodokļa daļa joprojām tiek ieskaitīta valsts pensiju speciālajā budžetā, taču tā vairs netiek personalizēta un neietekmē konkrētā cilvēka vecuma pensijas apmēru. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un brīvprātīgo apdrošināšanas iemaksu maksimālo apmēru nosaka ik pēc trim gadiem. Maksimālais šo iemaksu apmērs 2022., 2023. un 2024. gadā bija 78 100 eiro, bet no 2025. līdz 2027. gadam - 105 300 eiro. Tātad, ja iemaksu griesti ir mainīgi, tad arī mainās iespējami lielākās pensijas apmērs.

Kad labklājības ministram vaicāju, kāpēc viņš Latvijas Radio intervijā runā par sociālo iemaksu griestu uzlikšanu, ja tie jau ir patlaban, R. Uzulnieks atvainojās "Latvijas Avīzei", ka esot ne tā izteicies, esot pārteicies.

Neesot bijis domāts, ka šis cilvēks vēl joprojām sociālajā budžetā iemaksājot vienu miljonu eiro. Tas esot "tīri tehnisks brāķis".

Grūti gan noticēt, ka tik ļoti var pārteikties...

Tātad valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un brīvprātīgo apdrošināšanas iemaksu maksimālais apmērs šogad ir 105 300 eiro. Ko tas nozīmē? Kā "Latvijas Avīzei" skaidroja Labklājības ministrijas speciālisti, no darba ņēmēja, kurš tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, 105 300 eiro bruto atalgojuma tiek veiktas obligātās iemaksas 34,09% apmērā, t.i., 105 300 eiro x 34,09% =35 896,77 eiro gadā.

Darba ņēmēji un pašnodarbinātie, kuri pakļauti valsts sociālajai apdrošināšanai un kuru ienākumi kalendāra gadā pārsniedz obligāto iemaksu objekta gada maksimālo apmēru (105 300 eiro) ir solidaritātes nodokļa maksātāji. Tas nozīmē, ka obligātās iemaksas, kas veiktas no summas, kas pārsniedz minēto summu, ir solidaritātes nodoklis un, kā jau minēts, tas netiek personalizēts – proti, tiešā veidā neietekmē konkrētas personas vecuma pensiju.

Nākotnes maksimālā pensija - 8775 eiro

3. Kāds ministram uz galda ir priekšlikums par iemaksu griestiem?

Kad R. Uzulniekam jautāju par iemaksu griestiem, ministrs citstarp pauda viedokli: "Mēs pārāk daudz ko ierobežojam. Tie ir jūsu ienākumi, jūs maksājiet tik, cik jūs gribat. Maksājiet kaut vai 300 tūkstošus, 400 tūkstošus, 500 tūkstošus..."

Vai ministrs tad drīzāk domā, ka vajag noņemt sociālo iemaksu griestus?

"Tas ir tāds joks, ja tā drīkst teikt," atbildēja Uzulnieks.

Viņš pastāstīja, ka Labklājības ministrija Finanšu ministrijai iesniegusi priekšlikumu, ka esot jāuzliek griesti lielākās pensijas izmaksai. Šobrīd nav ierobežojums konkrēti pensijām, bet, kā jau iepriekš norādīts, tas ir tikai sociālās apdrošināšanas iemaksām. Lai turpmāk novērstu nesamērīgi lielu pensiju veidošanos, Labklājības ministrija esot piedāvājusi risinājumu, ka uz pensijām, kuras vēl tiks piešķirtas, noteiktu, ka pensijas apmērs nedrīkst būt lielāks par 1/12 daļu no maksimālā valsts sociālās apdrošināšanas gada iemaksu objekta apmēra, kas pie pašreizējām summām mēnesī būtu 8775 eiro. Bet tas attiektos uz tām pensijām, kas vēl tiks piešķirtas. "No valdības koalīcijas, kā arī opozīcijas partijām tam ir atbalsts," sacīja Uzulnieks.

Uzziņa

Lielākās pensijas Igaunijā un Lietuvā

Kādas ir lielākās pensijas Igaunijā un Lietuvā? Vadoties pēc kaimiņvalstu medijos lasāmās informācijas, tās bijušas šādas.

Igaunijā 2024. gadā vienai personai lielākā izmaksātā pensija bija aptuveni 18 tūkstoši eiro mēnesī (tā šā gada sākumā, atsaucoties uz Igaunijas Sociālās apdrošināšanas pārvaldes datiem, ziņoja "arileht.delfi.ee").

Lietuvā 2023. gadā trīs lielākās vecuma pensijas bija 2354, 2366 un 2476 eiro mēnesī (Lietuvas Valsts sociālās apdrošināšanas fonda sniegtā informācija portālam "delfi.lt").

