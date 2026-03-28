  • 1797. gada 30. augustā pasaulē nāca Mērija Godvina, kura vairāk pazīstama kā angļu literāte Mērija Šellija, populārā romāna “Frankenšteins jeb Jaunais Prometejs” autore, vienlaikus arī kā pilnībā jauna literatūras žanra – zinātniski fantastisko šausmu – ieviesēja.

Dzīves laikā un pat vēl krietni ilgu laiku pēc tās viņu lāgā neuzskatīja par vērā ņemamu rakstnieci, bet tā jau tas mēdz bieži gadīties praktiski visās sabiedrībās un visos laikos: naudas raušanas apmātie izdevēji virkni autoru mēdz nevērīgi iedalīt kategorijā “tevi mēs nevaram pārdot”. Lielākoties tam nav nekāda sakara ar uzrakstītā darba patieso vērtību, vien ar pašu šo novērtētāju neprasmi, nevarību. Beigās tāpat visi nomirst, jā, bet galvenokārt sanāk tā, ka tos izdevējus ar visu viņu sapelnīto naudu neviens vairs pat neatceras, savukārt viņu noniecinātos autorus nereti lasa arī pēc vairākām simtgadēm. Tas ir tieši Mērijas Šellijas gadījums.

Bērnība un vecāki. Māte

Topošā rakstniece bērnību pavadīja tēva mājā Londonā, kas atradās vietā ar mēreni biedējošu nosaukumu “Ādas dīrātāju iela”. Tostarp abi Mērijas vecāki bija sava laika ievērojami literatūras un sabiedrības darboņi: tēvs Viljams Godvins (1756 –1836) bija viens no liberālās politiskās filozofijas un anarhisma pamatlicējiem, žurnālists un arī detektīvromānu autors, savukārt māte Mērija Volstonkrafta (1759–1797) bija rakstniece un filozofe.

